Ahmet Üstüner ''ÇÖK'' Yayında!

Müziğinde başarılı Rap sanatçısı Allame'nin imzasını taşıyan, sözü Ahmet Üstüner'e, düzenlemesi ise Ahmet Üstüner ve Allame'ye ait olan ''ÇÖK'' agresif altyapısı ve sözleriyle dikkat çekiyor.

Ahmet Üstüner-ÇÖK 27 Eylül'de SMM etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında! Psuedo Video'su ise Sony Music Türkiye YouTube kanalında!