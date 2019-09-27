Ahmet Üstüner ''ÇÖK'' Yayında!
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Ahmet Üstüner'in SMM etiketiyle yayınlayacağı 3. Teklisi ''ÇÖK'' 27 Eylül'de yayınlandı!
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:28 Kaynak: Bültenler
Müziğinde başarılı Rap sanatçısı Allame'nin imzasını taşıyan, sözü Ahmet Üstüner'e, düzenlemesi ise Ahmet Üstüner ve Allame'ye ait olan ''ÇÖK'' agresif altyapısı ve sözleriyle dikkat çekiyor.
Ahmet Üstüner-ÇÖK 27 Eylül'de SMM etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında! Psuedo Video'su ise Sony Music Türkiye YouTube kanalında!
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