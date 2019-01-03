Son Dakika Haberleri: Ahmet ve Bülent Şık'ın Babası Vefat Etti

Ahmet ve Bülent Şık'ın Babası Vefat Etti

34 dakika önce

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile akademisyen Bülent Şık'ın babası Hüseyin Şık (81), tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

Ahmet ve Bülent Şık'ın Babası Vefat Etti, System.String[]
HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile akademisyen Bülent Şık'ın babası Hüseyin Şık (81), tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve akademisyen Bülent Şık'ın,  Antalya'da özel bir hastanede tedavi gören babası Hüseyin Şık, yaşamını yitirdi. Hüseyin Şık'ın yaşamını yitirdiğini Bülent Şık, sosyal medya hesabından duyurdu. Hüseyin Şık'ın cenazesi yarın Uncalı Mezarlığı'nda cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Konyaaltı ilçesi Sarısu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bülent Şık ise sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Babamı kaybettik. Sığınaktı. Yarın Uncalı mezarlığında kılınacak öğle namazı sonrası Antalya Liman Mah. Sarısu mezarlığında defin işlemi yapılacak. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:59 Kaynak: DHA

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