Ahmet ve Hasan Tek artık Keşanpor için koşacak - Son Dakika

Keşanspor Kulüp Başkanı Nehir Gergin, Tek kardeşler ile görüşerek iki sporcuyu Keşanspor'a kazandırdıklarını belirterek, " Keşan'ı başarılı olan ve önemli dereceleri kazanan Ahmet ve Hasan Tek kardeşler bundan sonra atletizm yarışmalarında Keşanspor'u temsilen yarışacaklardır. Bu iki sporcumuza Keşanspor Kulübü olarak sahip çıktık. Kendileri Keşanspor adına 26 Eylül 2021 Pazar günü Gelibolu'da yapılacak Barış Koşusu'nda yarışacaklar. Kenidlerinden bu yarışmada da iyi bir derece bekliyoruz. Ahmet ve Hasan Tek kardeşlerimize kulübümüze hoşgeldiniz diyorum" şeklinde konuştu.