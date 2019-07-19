Son Dakika Haberleri: Ahmet ve Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak yeniden hakim karşısına çıkacak
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Ahmet ve Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak yeniden hakim karşısına çıkacak

1 saat önce

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında, Ahmet ve Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak'ın aralarında bulunduğu 6 sanığa verilen kararı bozmasının ardından sanıklar yeniden yargılanacak.

Ahmet ve Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak yeniden hakim karşısına çıkacak, System.String[]
Yargıtay 16. Ceza Dairesinin FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında, Ahmet ve Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak'ın aralarında bulunduğu 6 sanığa verilen kararı bozmasının ardından sanıklar yeniden yargılanacak.
Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:17 
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