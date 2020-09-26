Ahmet Veli "Premium ön muhasebe programı ömür boyu kullanılır"

DÜZCE (İHA) – Bilsoft Genel Müdürü Ahmet Veli, bünyelerinde bulundurdukları Premium ön muhasebe programının aylık veya yıllık ödeme yapmadan sadece bir defa ödeme yaparak ömür boyu kullanım imkanı olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin önde gelen yazılım firmalarından birisi olan Bilsoft Yazılım, bünyelerinde bulundurdukları Premium ön muhasebe programı ile 90 bin firmaya hizmet veriyor. Firmanın Genel Müdürü Ahmet Veli, Programın 90 bin firmaya hizmet ettiğini, kullanmak isteyen şirketlerin veya esnafların aylık veya yıllık ödeme yapmadan sadece bir defa ödeme yaparak programı ömür boyu kullanım imkanı tanıdıklarını belirtti. Veli, "Premium Ön Muhasebe Programı basit arayüzü sayesinde kolay kullanılabilir, çok fazla işlem karmaşası gerektirmeyen, barkod desteği ile müşteri, stok ve satış işlemlerini yapabileceğiniz, yaptığınız işlemlerin detaylı raporunu alabileceğiniz Ön muhasebe programıdır. Premium Ön Muhasebe programı özel lisanslama işlemiyle firmanıza ömür boyu lisanslanır. Program içerisinde birden fazla çoklu kullanım sağlayabilirsiniz. Ağ üzerinden birden fazla bilgisayarda kullanım hizmeti sunulmaktadır. Bu sayede tek bir ofis içerisinden birden fazla kullanım sağlanır. Program içerisinde yaşadığınız sorunları Müşteri Hizmetlerini arayarak uzman müşteri temsilcilerimizden hizmet alabilirsiniz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE