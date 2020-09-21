Corpus Sigorta'dan 8 ayda 87 milyon TL net kar - Son Dakika

Corpus Sigorta'dan 8 ayda 87 milyon TL net kar

Corpus Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili Ahmet Yaşar, "Sektörlere özel yaklaşım ve çözüm odaklı ürünler, 2020 ilk 8 ay itibariyle 87 milyon TL net kar ve yüzde 107 sermaye yeterliliği sağladı.

Corpus Sigorta'dan 8 ayda 87 milyon TL net kar, System.String[]

Corpus Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili Ahmet Yaşar, "Sektörlere özel yaklaşım ve çözüm odaklı ürünler, 2020 ilk 8 ay itibariyle 87 milyon TL net kar ve yüzde 107 sermaye yeterliliği sağladı. Aktif büyüklük ise geçen yıla oranla yüzde 21 artarak 497 milyon TL düzeyine ulaştı." ifadelerini kullandı.

Corpus Sigorta'dan yapılan açıklamayla, Maher Holding bünyesinde 2 yıl önce faaliyete başlayan şirketin 8 aylık finansal sonuçları paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Corpus Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili Ahmet Yaşar, 8 aylık finansal verilerinin, doğru bir strateji uygulandığının temel göstergesi olduğunu bildirdi.

Kurulduğu günden bu yana Corpus Sigorta'nın farklı sektörler için özel çözümler üreten, hızlı ve verimli bir çalışma modelini benimsediğini aktaran Yaşar, şunları kaydetti:

"Maher Holding Sigorta Grubu bünyesinde bulunan Quick Sigorta ve Corpus Sigorta temel de ortak prensipler çerçevesinde faaliyet gösteriyor. İş ortaklarını, sigortalılarını ve dağıtım kanallarını tüm iş süreçlerinde merkeze alan bu yaklaşım her iki şirketimizin de istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirmesini sağladı. Corpus Sigorta güçlü iş kabul ve yüksek reasürans kapasitesi ile ön plana çıkıyor.

Sigortalıya ve sigorta aracısına önceden hazırlanmış, hazır ürünler ile değil, anında terzi işi, talep edilen çözümü üreten güçlü kapsama ve yüksek kapasitede güvence sağlayan çözümler sunuyor. Aynı zamanda sigorta brokerleri ve sigorta acentelerinin riski ve kendini detaylıca anlatma fırsatı bulduğu bir platform olarak ön plana çıkıyor. Bu durumda broker ve acenteler oldukça teknik risklerini, dar bir kalıba sığdırmak gibi çok konforlu olmayan bir modelden, riskleri kendi çerçevesine oturtarak güvence altına almak gibi son derece konforlu bir model içinde hareket ediyor.

Corpus Sigorta'nın ağustos ayı itibari ile toplam aktif büyüklüğünün 2019 yıl sonuna göre yüzde 21 artarak 497 milyon TL'ye ulaştığını aktaran Yaşar, toplam karın ise bir önceki yıl sonuna göre yaklaşık 8 kat artarak 87 milyon TL seviyesine çıktığını bildirdi.

Corpus Sigorta'nın 1989 yılında Gothaer Alman Sigorta şirketi tarafından kurulduğunu ve daha sonra Demir Sigorta, Türkland Sigorta gibi önemli markalar ile faaliyet gösterdiğini belirten Yaşar, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu anlamda Corpus Sigorta markasının arkasında 200 yıllık uluslararası, 30 yıllık yerel bir tecrübe ve birikim var. Ayrıca Türkland Sigorta adı altında faaliyet gösteren şirketi 2018 yılında Maher Holding bünyesine kattığımızda aynı zamanda bir ilke imza attık. Bu satın alma, Türkiye Sigortacılık tarihinde yabancı bir sigorta şirketinin yerli bir sigorta grubu tarafından satın alınması anlamında bir ilk oldu."

Yönetim Kurulu, Türk Lirası, Ahmet Yaşar, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 13:00 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Corpus Sigorta'dan 8 ayda 87 milyon TL net kar - Son Dakika Ekonomi

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