Son Dakika Haberleri: Ahmet Yenilmez'den HDP önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyareti
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Ahmet Yenilmez'den HDP önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyareti

1 saat önce

Ünlü sanatçı Ahmet Yenilmez, çocukları için oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Ahmet Yenilmez'den HDP önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyareti, System.String[]

Ünlü sanatçı Ahmet Yenilmez, çocukları için oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu.


Çocukları dağa kaçırılan ailelerin oturma eylemi 6'ncı gününe girerken, ailelere STK temsilcileri, gazeteciler, köşe yazarları ve sanatçılardan destek ziyareti gelmeye devam ediyor. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere bir destek de sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'den geldi. Ailelerle oturup sohbet ettikten sonra açıklamalarda bulunan oyuncu Ahmet Yenilmez, sabırlarının biteceğini ama hep çocukları düşüneceklerini söyledi. Yenilmez, "Sabrımız bitecektir ama hep o evlatlarımızı, hem o vatanımızı, hem de ürettiğimiz ortak değeri. Benim için utanç şu, biz kavga ediyor olabiliriz, benim çocuğumla senin çocuğun kavga ediyor olabilir. Birbirini öldürüyor da olabilir. Ama biz iffetimizi, mahremimize hakem olarak ecnebileri seçemeyiz. Bunun ilacı helalleşmek. Devletin hatası olmuştur, bizim hatamız olmuştur, bizler görmemişizdir, bizler yanlış görmüşüzdür ama bu bizim birbirimizle helalleşmeyle olacak inşallah. Sanatçılara çağrıyı doğru bulmuyorum, kimi çağırıyorsunuz, buraya gelmeyi kendine mesuliyet olarak bir insan hissetmiyorsa, senin çağrınla buraya gelecekse gelmesin, gelmesinler. Akşam sofraya oturduğundan karşısında çocuğu sıcak çorbayı içerken, getirdiğin rızkı yerken, ağzına kaşığı götürdüğünde işte bu ananın bir çocuğunu da düşünün. Biz birbirimizi hissetmek mecburiyetindeyiz. Acılarımızla, hatalarımızla, kusurlarımızla... Hatasız kul mu olur. Herkesin hatası vardır. Sadece dağdaki insanların değildir bu hata hepimizin hatasıdır. Ama şundan ar edelim artık. Benim anamın, bacımın, mahremiyetime Kur'an-ı Kerim'siz hakemlik yapılamaz kardeşim" dedi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Ahmet Yenilmez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:08 Kaynak: İHA
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