Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu'ndan büyük başarı - Son Dakika

17-18-19 Aralık 2019 tarihlerinde Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İmam Hatip Ortaokulları arası " Kuran-ı Kerim'i Yüzüne Okuma, Genç Hafızlar, Genç Bilaller Ezan Okuma" Yarışmalarında Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu elde ettiği derecelerle büyük başarılara imza attı.



Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden; Muhammet Emin İncesu 17 Aralık Salı günü Kuran-ı Kerimi Yüzüne Okuma Yarışması'nda Erzurum İl 1.si, Hamza Güllü 18 Aralık Çarşamba günü Genç Hafızlar Yarışması'nda Erzurum İl 1.si, Ahmet Kaan Karslı 19 Aralık Perşembe günü Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nda Erzurum il 2.si olmayı başardılar.



Öğrencilerini yarışmalara hazırlayan ve öğrencilerinin başarılarında büyük pay sahibi olan Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Branşı Öğretmenleri Fatma Ortakcı, Rüveyde Afşar, İlknur Sefil, Ahmet Sefil, Ebubekir Kır, Veysel Aktürk, Çalışmalarının karşılığını aldıklarını ve öğrencilerinin başarılarıyla gurur duyduklarını dile getirdiler.



Bunlara ek olarak Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ebubekir Kır öğrencilerinin başarılarının tesadüf olmadığını yoğun bir çalışmanın haklı sonucu olduğunu ve bu öğrencilerin ilerleyen tarihlerde düzenlenecek "Bölge Yarışmalarında" da başarılı sonuçlara ulaşacaklarına inandığını dile getirdi.



Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ali Beyaz ise öğretmenlerin ve öğrencilerin fedakarca ve sabırlı bir şekilde yoğun bir emek vererek hazırlandıkları bu yarışmalarda böyle büyük derecelere ulaşmanın kendilerini mutlu ettiğini ve okulun ismini daha iyi yerlerde duyurmak için bütün öğretmenlerle işbirliği halinde çalıştıklarını da belirtti. - ERZURUM