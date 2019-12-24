Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu'ndan büyük başarı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu'ndan büyük başarı - Son Dakika

Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu'ndan büyük başarı

6 saat önce

17-18-19 Aralık 2019 tarihlerinde Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İmam Hatip Ortaokulları arası "Kuran-ı Kerim'i Yüzüne Okuma, Genç Hafızlar, Genç Bilaller Ezan Okuma" Yarışmalarında Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu elde ettiği derecelerle büyük başarılara imza attı.

Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu'ndan büyük başarı, System.String[]

17-18-19 Aralık 2019 tarihlerinde Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İmam Hatip Ortaokulları arası " Kuran-ı Kerim'i Yüzüne Okuma, Genç Hafızlar, Genç Bilaller Ezan Okuma" Yarışmalarında Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu elde ettiği derecelerle büyük başarılara imza attı.


Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden; Muhammet Emin İncesu 17 Aralık Salı günü Kuran-ı Kerimi Yüzüne Okuma Yarışması'nda Erzurum İl 1.si, Hamza Güllü 18 Aralık Çarşamba günü Genç Hafızlar Yarışması'nda Erzurum İl 1.si, Ahmet Kaan Karslı 19 Aralık Perşembe günü Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nda Erzurum il 2.si olmayı başardılar.


Öğrencilerini yarışmalara hazırlayan ve öğrencilerinin başarılarında büyük pay sahibi olan Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Branşı Öğretmenleri Fatma Ortakcı, Rüveyde Afşar, İlknur Sefil, Ahmet Sefil, Ebubekir Kır, Veysel Aktürk, Çalışmalarının karşılığını aldıklarını ve öğrencilerinin başarılarıyla gurur duyduklarını dile getirdiler.


Bunlara ek olarak Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ebubekir Kır öğrencilerinin başarılarının tesadüf olmadığını yoğun bir çalışmanın haklı sonucu olduğunu ve bu öğrencilerin ilerleyen tarihlerde düzenlenecek "Bölge Yarışmalarında" da başarılı sonuçlara ulaşacaklarına inandığını dile getirdi.


Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ali Beyaz ise öğretmenlerin ve öğrencilerin fedakarca ve sabırlı bir şekilde yoğun bir emek vererek hazırlandıkları bu yarışmalarda böyle büyük derecelere ulaşmanın kendilerini mutlu ettiğini ve okulun ismini daha iyi yerlerde duyurmak için bütün öğretmenlerle işbirliği halinde çalıştıklarını da belirtti. - ERZURUM

Ahmet Yesevi, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğretmen anatomi dersine özel kıyafetle geldi, öğrenciler şaşırdı
Matematikçileri 70 yıldır büyüleyen esrarengiz sayı: 6174 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına İstek Vakfı'ndan açıklama geldi İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok

Son Dakika Haberleri
00:11 Kuşadası'nda yağış az kalsın can alıyordu - Son Dakika
00:10 Berberler ve kuaförler Karabük'teki festivalde hünerlerini sergiledi - Son Dakika
00:10 Kendisini kamu görevlisi gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
00:10 Çorum'da otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika
00:04 İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 00:19:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu'ndan büyük başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]