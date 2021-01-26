Ahmet Yesevi Üniversitesi ikinci dönem açılışı - Son Dakika

Ahmet Yesevi Üniversitesi ikinci dönem açılışı

26.01.2021 15:52

- Ahmet Yesevi Üniversitesi ikinci dönem açılışı Prof. Dr. Şimşek: " (Üniversite) 30 yıldır mezun ettiği binlerce öğrencisi bugün dünyanın dört bir yanında çok önemli kurumlarında görev yapmaktadır" Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr.

- Ahmet Yesevi Üniversitesi ikinci dönem açılışı

Prof. Dr. Şimşek: " (Üniversite) 30 yıldır mezun ettiği binlerce öğrencisi bugün dünyanın dört bir yanında çok önemli kurumlarında görev yapmaktadır"

ANKARA - Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek," Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkiye Kazakistan kardeşliğinin bir nişanesi olarak Türk Dünyası'nın önemli bir ilim yuvasıdır. 30 yıldır mezun ettiği binlerce öğrencisi bugün dünyanın dört bir yanında çok önemli kurumlarında görev yapmaktadır" dedi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi 2. Dönem Açılış Töreni'ne Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un yanı sıra Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek de katıldı.

"30 yıldır mezun ettiği binlerce öğrencisi bugün dünyanın dört bir yanında çok önemli kurumlarında görev yapmaktadır"

Konuşmasında 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı 2. Dönem açılışına TBMM Başkanı Şentop'un katılmasından dolayı şükranlarını ileten Prof. Dr. Şimşek," 11 Fakültesinde 33 Türk Devlet ve akraba topluluklarından 15 bin'i aşkın öğrencisi ve bin 200'ü aşkın akademik personeli ile Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkiye Kazakistan kardeşliğinin bir nişanesi olarak Türk Dünyası'nın önemli bir ilim yuvasıdır. 30 yıldır mezun ettiği binlerce öğrencisi bugün dünyanın dört bir yanında çok önemli kurumlarında görev yapmaktadır. Türkçe, Kazakça, İngilizce ve Rusça eğitimin verildiği üniversitemizde Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin mefküresi ile yetişen gençlerimiz yerelde ve genelde bu anlayışı gittikleri yere taşımaktadırlar" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin önemli destekleri ile Tıp Fakültesi Hastanesi'nin bölgenin en önemli hastanesi durumunda olduğunu anımsatan Prof. Dr. Şimşek," Sayın Cumhurbaşkanımız bizden tek şey istemiştir. Kalitenin artırılması. Bu nedenle pandemi döneminde her ay 5 tıp fakültesi hocası hekimlerimizi Türkiye'ye getirerek çok önemli hastanelerimizde bir ay süreyle bilgi-görgü artırma çalışması yapılmakta. Ayrıca her on beş günde bir olmak üzere Bilim Kurulu Üyelerimiz ile hekimlerimizi buluşturarak bilgi alışverişinde bulunmaktadır. Üniversitemizin diğer fakülteleri ile ilgili Kalite artırma faaliyetleri sonucunda 2020 yılı QS sıralamasında Gelişen Avrupa ve Orta Asya sıralamasında üniversitemiz 36 basamak yükselerek ilk 200'de yerini almıştır. Huzurunuzda sözümüz olsun hedefimiz 5 yıl içerisinde ilk 100'e girmek olacaktır. 2020 yılında spor alanında da öğrencilerimiz çeşitli branşlarda Dünya Şampiyonası'nda 3 altın, 2gümüş, 3 bronz madalya almış; bir öğrencimiz de güreş dalında olimpiyata hazırlanmaktadır" şeklinde konuştu.

Almata'da yerleşik bulunan Avrasya Enstitülerinin Kazakistan'ın ve Türk Dünyası'nın en önemli araştırma merkezlerinden olduğunu belirten Şimşek şunları kaydetti:

"Almata'da yerleşik bulunan Avrasya Enstitümüz Kazakistan'ın ve Türk Dünyası'nın önemli araştırma merkezlerindendir. Bu Enstitümüzde farklı devletlerden çok sayıda ilim adamı raporlar hazırlamakta, projeler yapmakta, 4 dilde hazırlanan raporlar politika yapıcılara önemli kaynak desteği yapmaktadır. Hazırlanan her doküman Dünya genelinde 2000 adrese ulaştırılmaktadır. Bu vesile ile müsaadenizle Enstitümüzün hazırladığı raporları milletvekillerimize de göndermek isteriz. Şu an Kazakistan'daki salonumuzda sektörlerimiz, öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz büyük bir heyecanla zat-ı alinizin konuşmasını beklemektedir. Zira siz önemli bir devlet adamı olmanız yanı sıra aynı zamanda üniversitemizin, çok değerli bir profesörüsünüz. Bilvesile üniversitemize, öğrencilerimize verdiğiniz önemin göstergesi olarak çok önemli işlerinizin arasında zaman ayırarak bizleri şereflendirdiğiniz için üniversitemiz adına minnet duygularımı arz ederim.

Ahmet Yesevi Üniversitesi ikinci dönem açılışı
Ahmet Yesevi Üniversitesi ikinci dönem açılışı
Ahmet Yesevi Üniversitesi ikinci dönem açılışı
Ahmet Yesevi Üniversitesi ikinci dönem açılışı

Ahmet Yesevi, Kazakistan, Üniversite, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ahmet Yesevi Üniversitesi ikinci dönem açılışı - Son Dakika


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