Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı, Doktora Öğrencileri ile Hasbihâl Programında Bir Araya Geldi - Son Dakika

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Türk Dünyası Araştırma Topluluğu tarafından 23 Haziran 2021 tahirinde, Ankara'da bulunan Mütevelli Heyet Binası Türkistan Salonu'nda "Hasbihal-Kalem ile Kağıdın Aşkı" başlıklı program düzenledi.

Programa Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Başkan Danışmanı Prof. Dr. Fıraf Purtaş, Genel Sekreter Ahmet Şevki Zengin, idari personel ve üniversitemizin burslu doktora programı öğrencileri katıldı.

Türk Dünyası Araştırma Topluluğu olarak Türkiye'de doktorasına devam eden üniversitemiz öğrencileri ile her iki haftada bir tertip edilmesi planlanan programın ilk konuşmacısı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek oldu. Sayın Şimşek, programın tertiplenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini sunarak imkan oldukça öğrencilerimizle bir araya gelmeye özen gösteriyoruz, zaman zaman devlet büyüklerimiz ve hocalarımız ile "hasbihal" programlarımız olacaktır. Bugün düzenlenen programın "Türkistan" ismini verdiğimiz salonda gerçekleşmesi de bizim için özel bir anlam ifade ediyor, dedi.

"Kalem ile Kağıdın Aşkı"nın konuşulduğu hasbihal programında Sayın Şimşek, kağıdın ve kalemin kısa tarihçesinden bahsederek bir tane dolma kaleminiz olsun, notlarınızı onunla alın. Kalemin değeri onun pahasında değil hatıralardadır. Tarih yazan kalemler vardır ve onların değeri bu tarihi kararlardaki rolünden gelir, dedi.

Program hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

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