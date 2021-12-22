Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı İdari Personel ile Yıl Sonu Toplantısında Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı İdari Personel ile Yıl Sonu Toplantısında Bir Araya Geldi

22.12.2021 22:17

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek ve Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, 22 Aralık 2021 tarihinde Mütevelli Heyet Başkanlığı binası Türkistan Salonu'nda düzenlenen toplantıda idari personel ile yıl sonu toplantısında bir araya geldi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek ve Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, 22 Aralık 2021 tarihinde Mütevelli Heyet Başkanlığı binası Türkistan Salonu'nda düzenlenen toplantıda idari personel ile yıl sonu toplantısında bir araya geldi.

2021-2022 eğitim-öğretim yılı birinci dönemi hakkındaki değerlendirmelerin ardından toplantı, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

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Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı İdari Personel ile Yıl Sonu Toplantısında Bir Araya Geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı İdari Personel ile Yıl Sonu Toplantısında Bir Araya Geldi - Son Dakika
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