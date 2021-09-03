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Ahmet Yesevi Üniversitesi öğrencilerine yeni dönemde çift diploma müjdesi - Son Dakika

Ahmet Yesevi Üniversitesi öğrencilerine yeni dönemde çift diploma müjdesi

03.09.2021 11:24
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Kazakistan'ın Türkistan şehrinde faaliyet gösteren Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, yeni eğitim ve öğretim döneminde öğrencilerine çift diploma imkanı sunacak.

Kazakistan'ın Türkistan şehrinde faaliyet gösteren Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, yeni eğitim ve öğretim döneminde öğrencilerine çift diploma imkanı sunacak.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr. Cengiz Tomar, üniversitenin yeni eğitim ve öğretim dönemine ilişkin çalışmaları ve hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Yeni tip koronavirüs salgını sonrası üniversitede 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze eğitime başladıklarını aktaran Tomar, "Kazakistan'da yeni dönem için yüz yüze eğitim kararı çıktı. Biz de kademeli olarak bütün bölümlerimizde artık yüz yüze eğitime geçiyoruz. 1 Eylül ile 4 Ekim tarihleri arasında üniversitemiz tamamen yüz yüze eğitime geçmiş olacak." dedi.

Tomar, Türk dünyasının çeşitli ülkelerinden üniversiteye başvuran öğrenci adayı sayısının her yıl arttığına işaret ederek, "Üniversitemize hem Kazakistan hem Türkiye, burs kotası veriyor. Bunun yanı sıra ücretli alımlarımız da mevcut. Genel olarak, bu yıl 180'i lisans üstü olmak üzere 2 bini aşkın yeni öğrenci kabul ettik." bilgisini verdi.

Türkiye'nin Kazak öğrencileri için tahsis ettiği burs kotasında özellikle sanat ve sporda başarılı öğrencilere öncelik verildiğini kaydeden Tomar, "O nedenle, üniversitemiz sporda çok başarılı. Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 2 sporcumuz katıldı. Daha yeni, 2 öğrencimiz güreşte dünya şampiyonu ve dünya üçüncüsü oldular. Geçen yıl ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında öğrencilerimiz 200'ün üzerinde madalya kazandı. Bu yıl sporda Kazakistan'da ve daha üst düzeyde dereceleri bulunan yaklaşık 45 öğrenciye Türkiye kontenjanından burs verdik." dedi.

Üniversiteden 4 branşta çift diploma müjdesi

Tomar, yeni eğitim ve öğretim yılı itibarıyla üniversitenin tıp, uluslararası ilişkiler, ilahiyat ve turizm bölümlerinde okuyan öğrenciler için çift diploma müjdesi vereceklerini belirterek, "Bu sene ilk kez üniversitemizde çift diploma programı uygulamaya başlayacağız. Yani öğrencilerimiz burada 2 yıl eğitim aldıktan sonra diğer 2 yılı da Türkiye'deki üniversitelerde tamamlayacak." ifadesini kullandı.

Bunun yanı sıra üniversitenin hazırlık bölümündeki Türkçe derslerinde ilk kez Yunus Emre Enstitüsü (YEE) sistemi uygulanacağını da aktaran Tomar, şunları kaydetti:

"YEE merkezinden gelen ekip, üniversitemizde hocalarımızı yeni sisteme hazırlıyor. Bu yıl Türkiye'den 30 civarında hocamız geliyor. Türk hoca sayısını zaman içinde artırmayı planlıyoruz. Bizim amacımız bütün sınıflarda öğrencilerimizin hem Kazakçayı hem Türkçeyi anlamaları."

Kazakistan'ın ilk ilahiyat fakültesi

Tomar, Kazakistan'daki ilk ilahiyat fakültesinin yeni eğitim ve öğretim döneminde Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde açıldığını belirterek "Bu fakültemizde de öğrencilerimize hem Türkçe hem Arapça öğretilecek." dedi.

Üniversitenin turizm bölümünde okuyan öğrenciler için de önemli imkanlar sunmaya devam edeceklerini kaydeden Tomar, "Bu yaz turizm bölümünden 30 öğrencimizi Antalya'da lüks bir otele staja gönderdik. Antalya gibi turizmin merkezinde staj yapmak sanırım her turizm öğrencisinin şansı değil. Bizim üniversitemizde öğrencilerimize bu tür imkanlar da sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Türk dünyasının ilk ortak üniversitesi

Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Türkiye ile Kazakistan'ın iş birliğinde kurulan Ahmet Yesevi Üniversitesi, 30 yıldır 56 bilim dalında öğrenci yetiştiriyor. Türk dünyasının ilk ortak üniversitesi olarak bilinen üniversitede, 20 ülkeden 11 binden fazla öğrenci eğitim görüyor.

Ahmet Yesevi, Kazakistan, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ahmet Yesevi Üniversitesi öğrencilerine yeni dönemde çift diploma müjdesi - Son Dakika


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