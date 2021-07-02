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Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Enstitüsü Konferanslar Serisinin 9'Uncusunu Düzenledi - Son Dakika

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Enstitüsü Konferanslar Serisinin 9'Uncusunu Düzenledi

02.07.2021 22:06
Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Enstitüsü Konferanslar Serisinin 9'Uncusunu Düzenledi, System.String[]

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Enstitüsü tarafından geleneksel olarak düzenlenen konferanslar serisinin bu haftaki konuşmacıları Mütevelli Heyet Başkanlığı koordinasyonunda Filoloji Fakültesine iki haftalığına ders vermeye gelen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Enstitüsü tarafından geleneksel olarak düzenlenen konferanslar serisinin bu haftaki konuşmacıları Mütevelli Heyet Başkanlığı koordinasyonunda Filoloji Fakültesine iki haftalığına ders vermeye gelen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Münire Kevser Baş ve Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Aydın oldular.

Türkoloji Enstitüsü ve Türk Filolojisi Bölümü koordinasyonunda gerçekleşen konferansa; Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Enstitüsü Müdürü Dr. Serdar Dağıstan ve Türk Filolojisi Bölüm Başkanı Dr. Asil Şengül'ün yanı sıra çok sayıda akademisyen, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katıldı. Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkistan yerleşkesi Filoloji Fakültesinde gerçekleşen program yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Doç. Dr. Münire Kevser Baş, "Yeni Türk Edebiyatında Fikir Akımları ve Temsilcileri" başlığında Tanzimat'tan günümüze Türk edebiyatında öne çıkan akımları ve bu akımları temsil eden önemli şair ve yazarları konusunu ele alan konuşma yaptı. Namık Kemal, Şinasi gibi Tanzimat'ın ilk dönemindeki önemli şahsiyetlerden Tevfik Fikret ile Mehmet Akif'e ve Cumhuriyet döneminin ilk dönemlerinden ll. Yeni şiirinin oluşumuna dek geçen süredeki önemli edebiyatçıları merkeze alarak fikir akımlarının edebiyatı nasıl etkilediğini anlattı.

Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Aydın ise "Ahmet Yesevi'nin Anadolu'daki Dervişleri" konusunu ele alarak şunları kaydetti. "Ahmet Yesevi Hazretleri Türk Tasavvuf Hareketinin başlangıç noktasıdır. Anadolu'nun ve Balkanların İslamlaşmasını sağlayan abidevi bir şahsiyettir. Yetiştirdiği 99 bin talebesiyle Anadolu'da ve Balkanlarda Türk İslam mührünü vurarak, Alperenlik ruhunu tesis etmiştir. Türkistan'ın muhafazakar yapısını ayakta tutan Yesevi'nin ruhaniyeti ve Timur'un yaptırdığı muazzam türbedir. Nasıl Yesevi Türkistan'ı mayaladıysa O'nun talebeleri Mevlanalar, Yunus Emreler, Hacı Bayramlar da Anadolu'yu mayalayarak insanların geleneklerini muhafaza ederek kenetlenmesini sağlamışlardır. Bu mübarek Allah dostları Arabistan'ı Türkistan'a; Türkistan'ı Anadolu'ya; Anadolu'yu da, Balkanlara bağlamıştır. Eğer Yesevi'nin hikmetlerini özümseyerek yaşarsak 21. asır hiç şüphesiz Müslüman Türk'ün asrı olacaktır. "

Konferansın sonunda, Türkoloji Enstitü Müdürü Dr. Serdar Dağıstan ve Türk Filolojisi Bölüm Başkanı Dr. Asil Şengül konuşmacılara ve dinleyicilere teşekkürlerini ileterek konuşmacılara teşekkür belgesi takdim ettiler.

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Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Enstitüsü Konferanslar Serisinin 9'Uncusunu Düzenledi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ahmet Yesevi, Türkistan, Türk, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Enstitüsü Konferanslar Serisinin 9'Uncusunu Düzenledi - Son Dakika


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