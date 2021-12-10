Ahmet Yesevi Üniversitesinde Kazakistan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü Kutlandı - Son Dakika
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Ahmet Yesevi Üniversitesinde Kazakistan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü Kutlandı

10.12.2021 22:14

Ahmet Yesevi Üniversitesinde Kazakistan Cumhuriyeti'nin 30. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle "Bağımsızlık Günü" kutlaması 10 Aralık 2021 tarihinde Kültür Merkezi Büyük Salon'da gerçekleştirildi.

Ahmet Yesevi Üniversitesinde Kazakistan Cumhuriyeti'nin 30. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle "Bağımsızlık Günü" kutlaması 10 Aralık 2021 tarihinde Kültür Merkezi Büyük Salon'da gerçekleştirildi. Büyük bir coşkuyla kutlanan Bağımsızlık Günü programına Üniversitemiz öğrencileri, akademisyenleri ve idari personelleri katıldı.

Törenin açış konuşmasında söz alan Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Kazakistan ve Türkiye arasındaki tarihsel dostluğa vurgu yaparak "Bugün tıpkı 29 Ekim'de olduğu gibi büyük bir heyecan ve mutlulukla Kazakistan'ın bağımsızlığını kutluyoruz" ifadelerini kullanarak Kazakistan'ın 30. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Üniversitemizden 300 öğrencinin Türkiye'ye yaz okulu ve eğitim için gönderileceği müjdesini verdi.

Ardından söz alan Üniversitemiz Rektörü Dr. Janar Temirbekova, Kazakistan'ın bağımsızlığında Türk ve Kazak milletlerinin gösterdiği iş birliği ve dayanışmaya vurgu yaparak Türk dünyası için bağımsız Türk devletlerinin öneminin altını çizdi.

Bağımsızlık Günü kutlama programında Ahmet Yesevi Üniversitesi öğrencileri müzik, dans ve tiyatro gösterileri sahneledi. Kutlama töreni, Üniversitemizde uzun yıllar görev yapmış personellere teşekkür belgesi takdim edilmesinin ardından sona erdi.

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Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Ahmet Yesevi Üniversitesinde Kazakistan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü Kutlandı - Son Dakika


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