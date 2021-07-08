Ahmet Yesevi Üniversitesinde "Kazakistan'ın Hayvansal Ürün Ticareti" Konferansı Düzenlendi - Son Dakika

Avrasya Araştırma Enstitüsünün Araştırmacısı Erkinbek Turgunov, 1 Temmuz 2021 tarihinde " Kazakistan'ın Hayvansal Ürün Ticareti" başlıklı çevrim içi konferans verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer'in açılış konuşmasından sonra söz verdiği Avrasya Araştırma Enstitüsünün Araştırmacısı Erkinbek Turgunov, Kazakistan'ın hayvansal ürünleri hakkında detaylı analizlerin yer aldığı sunumuna başladı. Erkinbek Turgunov, Kazakistan'da tarımın geliştirilmesi için ayrılan sübvansiyon miktarının 2018'de iki katına çıkarak 76 milyar tenge'ye ulaştığını açıkladı. 2014 yılında tahsis edilen fonların 49 milyar tenge olduğundan bahsetti. Meralar dahil 181 milyon hektarlık tarım arazisinin veya 73 milyon hektarının %40'ının bozulduğu bildirildi. Konferansın devamında, Kazakistan'da meraların iki acil sorunu olduğunu belirten Turgunov, bunlardan birincisi, meraların kırsal alanlara yakınlığı ve diğer işletme türlerinin gelişmesi, tesislerin inşası önümüzdeki yıllarda aile hayvancılığının önünde büyük bir engel olacaktır. İkincisi, uzak bölgelerdeki altyapı eksikliğidir, dedi.

Erkinbek Turgunov, Kanada ve Uruguay gibi dünya et ihracat güçlerinin 14-15 milyon hektar arasında mera kullandığını, Kazakistan'ın bu ülkelerden daha fazla meraya sahip olduğu göz önüne alındığında, ülkenin canlı hayvan ve et ihracatında lider olma potansiyeline sahip olabileceğini ifade etti.

Turgunov; iyi gelişmiş bir hayvancılık sektörüne sahip Almatı bölgesinin liderliği, Taldikorgan havalimanını canlı hayvan ve et taşımacılığına yönelik ihtiyaçlara uygun hale getirirse, çiftçilerin ihracat rotalarının genişleyeceğini ifade etti. Örneğin Zhambyl (1, 6 bin ton) ve Türkistan (611 bin ton) çiftçilerinin Taraz Havalimanının kapasitesi nedeniyle koyun eti ihracatı için büyük bir fırsata sahip olduğundan söz etti.

Konferansın sonunda katılımcılar konuyla ilgili görüş alışverişinde bulundular. Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer sunumu için araştırmacı Erkinbek Turgunov'a teşekkür ederek gelecekte bu konuyla ilgili önemli yayınların yapılması gerektiğini söyledi.

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