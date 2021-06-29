Ahmet Yesevi Üniversitesinde "Türkiye-Balkanlar İlişkileri" Konferansı Düzenlendi - Son Dakika

SETA Dış Politika Direktörlüğü Araştırmacı Dr. Mehmet Uğur Ekinci 24 Haziran 2021 tarihinde "Türkiye- Balkanlar İlişkileri" başlıklı çevrim içi konferans verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer'in takdim konuşması ile başlayan konferansta Dr. Mehmet Uğur Ekinci, Balkan ifadesinin yarımadayı ifade ettiğini belirterek Balkan coğrafyasının fiziki ve siyasi haritasını dinleyicilerle paylaştı.

Konferansın devamında, bugün Balkanlar deyince, Arnavutluk, Kosova, Karadağ, Bosna-Hersek ve Sırbistan ülkelerinin anlaşıldığından söz eden Ekinci, Soğuk Savaş döneminde Türkiye-Balkanlar ilişkisini ele alarak günümüzdeki durumlarından bahsetti. 1999-2000 yılları arasında Türkiye ve Balkanlar arasında sağlam zeminde ilişkilerin kaybedildiğini belirtti. 2000 yıllarıyla birlikte Balkanlar bağlamında ve ikili ilişkiler bağlamında Türkiye'nin ilişkilerinin olumlu anlamda seyrettiğini belirten Ekinci, Türkiye-Balkan ilişkilerinin mevcut durumuyla ilgili istatistikleri paylaşarak Türkiye-Balkanlar ilişkisini dış ticaret, yatırımlar, resmi kalkınma yardımları ve turizm konuları bakımından inceledi.

Konferansın sonunda katılımcılar konuyla ilgili görüş alışverişinde bulundular. Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer, Dr. Mehmet Uğur Ekinci'ye teşekkür etti.

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