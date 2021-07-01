Ahmet Yesevi Üniversitesinde "Uluslararası Öğrenci Günü" Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

17 Kasım Uluslararası Öğrenci günü münasebetiyle Ahmet Yesevi Üniversitesinde kutlama etkinliği düzenlendi. Disiplin ve Kültür İşleri Müdürlüğünün organize ettiği program Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkistan Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

17 Kasım Cuma günü Kültür Merkezi tiyatro ve sinema salonunda düzenlenen programa, Rektör Yardımcıları Doç. Dr. Bakıtcan Muhamedjanov, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Eren, Disiplin ve Kültür işleri Müdürü Lezzet Esentaeva ile çok sayıda akademisyen ve öğrenciler katıldı. Kutlama programında öğrencilere hitap eden Doç. Dr. Bakıtcan Muhamedjanov, Ahmet Yesevi Üniversitesi 25 yılda 70 bine yakın öğrenci mezun verdiğini ve bu öğrencilerin başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Dünyanın çeşitli yerlerinde önemli yerlerde görev yaptıklarını dile getirdi. Muhamedjanov, Uluslararası Öğrenci Günü vesilesiyle tüm öğrencilerin gününü kutladı.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Eren ise bu günün tarihçesi hakkında bilgiler vererek, "İkinci dünya savaşı sıralarında Prag Üniversitesinde Almanların saldırısı ve Çekoslovakya'nın Almanlar tarafından işgaline karşı yapılan gösteriler sonucu, 9 öğrencinin ölümü, 1200 öğrencinin toplama kamplarına gönderilmesi ve Prag Üniversitesi'nin tüm birimleriyle kapatılmasıyla sonuçlanmıştır. Daha sonra öğrenciler yaşanan bu hadiselere karşılık tepki hareketi başlatmışlardır. Nitekim barışın, sevginin, saygının ve kardeşliğin yanında olan öğrencilerin bu tepki hareketi sonucu 1941 yılında Londra'da bu gün Uluslararası Öğrenci Günü kabul edilmiştir" diye konuştu.

Öğrencinin niteliklerini neler olduğuna değinen Eren, İlk olarak barış, sevgi ve kardeşlik çerçevesinde dürüst ve iyi öğrenci olmalarını, aynı zamanda Dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, yaşanan olaylar karşısında perspektiflerini geliştiren ve olaylara çözüm sunan, topluma faydalı bireyler olmaları gerektiğini vurguladı. Eren, konuşmasını Uluslararası Öğrenci Gününü kutlayarak tamamladı.

Konuşmalarının adından üniversitemizde dereceye girmiş bazı öğrencilere hediye ve teşekkür belgesi takdim edildi. Ahmet Yesevi Üniversitesi Prodüksiyon Merkezinin hazırladığı konser ve tiyatro programıyla tamamlanan "Uluslararası Öğrenci Gününde" tiyatro bölümü büyük ilgi çekti.

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