Son Dakika Haberleri: Ahmet Yeşil'in ' Sesler Ve İzler'sergisi 40. Sanat yılında galeri diani'de
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Ahmet Yeşil'in ' Sesler Ve İzler'sergisi 40. Sanat yılında galeri diani'de

1 saat önce

Türk Resim tarihinde önemli izler bırakan sanatçı Ahmet Yeşil, 40. Sanat Yılı'nda açtığı "Sesler ve İzler" temalı sergisini 19 Ekim – 9 Kasım 2019 tarihleri arasında Galeri Diani'de izleyicilerle buluşturuyor

Ahmet Yeşil'in ' Sesler Ve İzler'sergisi 40. Sanat yılında galeri diani'de, System.String[]

40 yıldır sanatı hayatı, hayatı sanatı, atölyesi mabedi olan, bugüne kadar 110 kişisel sergi açmış, 300 karma ve yarışma sergisine katılmış ve 24 ödül alan YEŞİL, tam anlamıyla 'nev-i şahsına münhasır' olarak tanımlanabilecek bir fırçaya sahip..

Dünyadaki ve Türkiye'deki moda akımları çok yakından takip etse de o kendi gerçeğinden vazgeçmemiş, yıllar içinde fırça darbeleri ile tuvaline aktardığı özlemleri, tutkuları, heyecanları, duyguları, düşüncüleri, acıları, mutlulukları onu nereye götürdüyse, sanatı da o bağlamda gelişmiş, bugünkü gücüne ulaşmıştır. Özellikle ve ısrarla belirtilmesi gereken nokta ise, dünyadaki hiçbir sanatçıyla karşılaştırılamayacak ve Ahmet Yeşil tarzı olarak anılan görsel bir dil yaratmış olmasıdır.

Ulusal ve uluslararası müze, kurum ve özel koleksiyonlarda onlarca eseri bulunan Ahmet Yeşil, "Sesler ve İzler" serisini"Yaratmanın yaşama karşı başkaldırı olduğu inancıyla, yaşanılan gerçekten kendi gerçeğimi yaratarak çoğalmaya çalışıyorum, sonsuzluğun içinde bilinmeyen boşluklara yaşam izlerimi koyuyorum' diyerek duygularını en derinden vurguluyor..

Karşılaşma anından sonra yaratı sürecine giren sanatçı sorularının yanıtını kendi dili ile şiirsel, işitsel-plastik, dramatik ortaya koyar. Sanatçının kendi dili ile ortaya koyduğu imgelem her bakanın gözünde yeniden yaratılarak çoğalmaktadır. Sanatçının çalışma süreci bittiğinde, ortaya çıkan ses tüm duyu ve birikimlerinin sanatçıya da hiç beklemediği sorular sorar.

Ahmet Yeşil, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:11 Kaynak: Bültenler
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