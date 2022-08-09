16 yaşındaki Beyza Doğan'ı evine zorla girerek öldürmüştü! Katil Selim Tekin öldü - Son Dakika
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16 yaşındaki Beyza Doğan'ı evine zorla girerek öldürmüştü! Katil Selim Tekin öldü

09.08.2022 12:37

Takıntı haline getirdiği ve evine zorla girdiği 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı öldürmesinin ardından kendi kafasına tabancayla ateş eden Selim Tekin, tedavi gördüğü hastanede öldü.

İstanbul Bahçelievler'de, koruma kararı olmasına rağmen evine girip 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı öldürdükten sonra kendi kafasına tabancayla ateş eden Selim Tekin'den haber geldi.

HAYATINI KAYBETTİ

Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Selim Tekin saplantılı olduğu Beyza Doğan'ın evine gelerek zorla içeri girdi. Selim Tekin, daha sonra Beyza Doğan'ı banyoya götürerek tabancayla ensesine ateş ettikten sonra kendi kafasına ateş etti. Beyaz Doğan tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybederken, Selim Tekin ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede bugün hayatını kaybetti.

Evine zorla girerek 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı katleden Selim Tekin öldü

MEMLEKETİNDE GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

2 günlük yaşam savaşını kaybeden Beyza Doğan, otopsisinin ardından yakınları tarafından memleketi Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine getirildi. Beyza Doğan , ilçe mezarlığında öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Evine zorla girerek 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı katleden Selim Tekin öldü
Evine zorla girerek 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı katleden Selim Tekin öldü
Evine zorla girerek 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı katleden Selim Tekin öldü
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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Bahçelievler, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı evine zorla girerek öldürmüştü! Katil Selim Tekin öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı evine zorla girerek öldürmüştü! Katil Selim Tekin öldü - Son Dakika
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