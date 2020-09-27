- Ahmet Yurtsever: "Mücadele gücümüzün yüksek olduğunu gösterdik"

BALIKESİR - TFF 1. Lig'in 3. haftasında Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan RH Bandırmaspor-Yılport Samsunspor karşılaşması 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan RH Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Ahmet Yurtsever, "Bu maçta puan ya da puanlar alacağımızı biliyorduk ancak bir anda yenik duruma düşüp çevirmek ve sonradan beraberlik almak bizim mücadele gücümüzün yüksek olduğunu gösterdi" dedi.

Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Ahmet Yurtsever, "Biz bu ligin yeni bir takımıyız. Bizim bu ligde kalıcı olacağımızı ve neler yapabileceğimizi göstermemiz gerekiyordu. İlk iki hafta kötü görüntü verdik ve ağır takım gibi gözüktük ama bu hafta tamamen o kimlikten arınmış, koşan, paslaşan ve mücadele gücü çok yüksek bir takım gördük. Bu bizi mutlu etti. Yaptığımız analizlerde orta sahada top kapıp çok çabuk çıkmak üzerine yoğunlaşmıştık. O da tuttu. Çünkü biliyorduk ki Samsunspor ekibinin çok çabuk bir takım olduğunu biliyorduk. Netice itibarıyla bizim için mutlu bir gün oldu. Bu maçta puan ya da puanlar alacağımızı biliyorduk ancak bir anda yenik duruma düşüp çevirmek ve sonradan beraberlik almak bizim mücadele gücümüzün yüksek olduğunu gösterdi" dedi.

"İyi bir takımız"

Yurtsever, iyi bir takım olduklarını vurgularken, "Her geçen gün üstüne koyacağız. Burası tam bir futbol kenti. Çok heyecanlı bir yönetimimiz var. Başta Başkanımız Onur Göçmez olmak üzere bütün gün kendi asli işlerini bırakıp bizimle ilgileniyorlar. Her gün ne yaparız, nasıl yaparızın peşindeler. Bandırma kentinin daha çok büyük yerlere geleceğine ben inanıyorum. Tam bir futbol yeri. Herkes seviyor ve heyecanlı. Biz bugün çok şey kazandık. Bir puan alındı, iyi bir ekiple de alındı. Onun dışında futbol adına yaptığımız doğruları görüp mücadele gücünü 30 derece havada oynayarak, savunmada, hücumda, orta sahadaki mücadele bizi çok mutlu etti. Biz çok kaliteli goller attık ama basit goller yedik. Hakemleri eleştirmek bir moda oldu artık ama onları da seviyoruz. Onlar da bizim bir parçamız. Ama biraz daha dikkatli olurlarsa seviniriz. Bütün tercihini Samsunspor'dan yana kullandı. Ben yine de takımım adına mutluyum. Takımımız Samsunspor ile berabere kaldığından dolayı üzgün. Ama bu bizi mutlu ediyor. Çok daha iyi işler yapıp puanlar alacaklarına kendilerini inandırmışlar" diye konuştu.