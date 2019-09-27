Son Dakika Haberleri: Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş'tan Kazım Kurt'a ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş'tan Kazım Kurt'a ziyaret

1 saat önce

Kırklareli'nın Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş'tan Kazım Kurt'a ziyaret, System.String[]

Kırklareli'nın Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.


Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Başkan Kurt'u son olarak Lüleburgaz Kırklareli'ne bağlı Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş ziyaret etti. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette, iki mevkidaş bir süre sohbet etti. Belediye başkanları belediyecilik faaliyetleri ile ilgili fikir alışverişinde de bulundu.


"Örnek projeler ve çalışmalar yapıyor"


Başkan Kurt'a Ahmetbey Beldesi'nde yaptıkları çalışmaları anlatan Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, Ahmetbey'i halkçı belediyecilik anlayışı ile yönettiklerini söyledi. Eskişehir ve Odunpazarı'ndan çok etkilendiğini söyleyen Altınaş, "Eskişehir ve Odunpazarı bizim örnek aldığımız yerlerden. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı'nı halkçı, sosyal demokrat ve katılımcı bir anlayış ile yönetiyor. Örnek projeler ve çalışmalar yapıyor. Kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz" dedi.


Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kazım Kurt, "Mustafa Altıntaş, 31 Mart yerel seçimlerinde Kırklareli'nin Ahmetbey Beldesi'ne Belediye Başkanı seçildi. Kendisini tebrik ediyorum. Odunpazarı Belediyesi olarak, ihtiyaç duydukları her anda kendilerine destek olacağız" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kırklareli, Odunpazarı, Kazım Kurt, Altıntaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deprem sonrası İstanbul Boğazı'nın kıyı kesimleri çamur tabakası ile kaplandı
Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem 31 Mart seçimleriyle ilgili başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi Trump, Ruhani'nin açıklamalarına yanıt verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 18:09:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş'tan Kazım Kurt'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]