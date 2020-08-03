Ahmetbeyli'deki yangında sabotaj ihtimali - Son Dakika

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Çile Mahallesi'nde dün öğle üzeri çıkan ve Kuşadası Körfezi'ndeki Ahmetbeyli Mahallesi'ne kadar ulaşan yangın kısmen kontrol altına alındı. Sabaha kadar süren yangının kısmen kontrol altına alınmasıyla birlikte başlayan soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ise yangında sabotaj ihtimali bulunduğunu söyledi.

Bilindiği gibi, büyük korku oluşturan ve Kuşadası'ndan da yakından izlenen yangın dün öğle saatlerinde Menderes'e bağlı Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkmıştı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan ve rüzgar nedeniyle büyüyen yangın dolayısıyla bölgeye ekipler sevk edilmişti. Kuşadası Körfezi'ne kıyısı bulunan Ahmetbeyli Mahallesi'ne ulaşan ve sabaha kadar devam eden yangın yerleşim yerlerini tehdit ederken, Koru sitesi yanma tehlikesine karşı boşaltılmıştı. Evlerini boşaltan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Ayrıca, Menderes Kaymakamlığının emirleriyle jandarma tarafından Kuşadası- Menderes karayolunun Çile- Ahmetbeyli arası çift yönlü olarak geçici şekilde trafiğe kapatılmıştı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerin ve çevre belediyelerin 17 arazöz, 7 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ile müdahale ettiği yangında Çile Mahallesi ile Ahmetbeyli Mahallesi arasındaki ormanlık alan tamamen yandı. Rüzgarın da etkisiyle Kuşadası Körfezi'ne paralel geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almak için ekipler sabaha kadar büyük çaba sarf ederken, günün aydınlanmasıyla beraber yangının boyutu ortaya çıkarken, alevlerin çok geniş bir alanda etkili olduğu görüldü. Sabahın ilk saatlerine kadar süren yangının etkili olduğu bölgelerde, günün aydınlanmasıyla birlikte havadan söndürme çalışmaları yeniden başladı. Çok sayıda yangın söndürme helikopterinin görev aldığı çalışmalar sürerken, yangının meydana geldiği bölgede ekiplerin başarılı çalışması sonucu alevler azaldı.

Bu arada, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar yangınlarda sabotaj ihtimali olduğunu söyledi. Başkan Kayalar, " Soğutma çalışmaları yapıyor, arazözlerin yanında 7 helikopter, 2 uçak ile yangını müdahale edildi. Yangın bir ara Koru sitesine çok yaklaştı, ekiplerin müdahalesiyle yangının evlere sıçraması önlendi. Çile Mahallesi'nden Ahmetbeyli'ye kadar olan bölge yandı. Dün 4 ayrı bölgede yangın çıktı, bu da kuşku verici bir durum. Bu konuda vatandaşlarımız duyarlı olması lazım. Bu bir sabotaj mı bunu araştırıyoruz. Çok güzel bir bölgemiz var, doğamız ve sahillerimizle. Piknik ve mangal uyarısı var. Ancak yangınların meydana geldiği yerler mangal yakılan bölgeler değil. Kuşku verici bir durum var ortada" dedi. - AYDIN