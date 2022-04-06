Ahmetfakılı Ortaokulu'ndan lavanta bahçesi projesi - Son Dakika
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Ahmetfakılı Ortaokulu'ndan lavanta bahçesi projesi

06.04.2022 15:04
Ahmetfakılı Ortaokulu'ndan lavanta bahçesi projesi

Sorgun'da Ahmetfakılı Ortaokulu bahçesine lavanta fidesi dikildi.

Sorgun'da Ahmetfakılı Ortaokulu bahçesine lavanta fidesi dikildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, AA muhabirine, hazırlanan proje çerçevesinde kurulan lavanta bahçesinin okullar bazında ilk olduğunu ve iyi bir örnek teşkil edeceğini söyledi.

Okul Müdürü ve proje koordinatörü Murat Güngör de okul bahçesine bin lavanda fidesi dikerek "lavanta bahçesi" oluşturduklarını ifade etti.

Projenin iki temel amacı olduğunu vurgulayan Güngör, "Birincisi proje ile öğrencilerimize sorumluluk bilinci kazandırarak girişimci ve vizyoner bir nesil yetiştirmek, ikincisi de proje sayesinde öğrencilerimizi hayatın üretim aşamasına katarak, onların geleceğe daha emin adımlarla yürümesini sağlamak." dedi.

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milli eğitim bakanlığı, Ahmetfakılı, Hisarcık, Sorgun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ahmetfakılı Ortaokulu'ndan lavanta bahçesi projesi - Son Dakika


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