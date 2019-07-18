Son Dakika Haberleri: Ahmethan Köse, Samsunspor'a transfer oldu
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Ahmethan Köse, Samsunspor'a transfer oldu

2 saat önce

Fenerbahçe, forvet oyuncusu Ahmethan Köse'nin TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Ahmethan Köse, Samsunspor'a transfer oldu, System.String[]
Fenerbahçe, forvet oyuncusu Ahmethan Köse'nin TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor'a transfer olduğunu açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruda, "Oyuncumuz Ahmethan Köse'nin bonservisi ile Samsunspor'a transferi için anlaşmaya varılmıştır. Ahmethan Köse'ye gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe'de profesyonel kariyerine başlayan 22 yaşındaki futbolcu, daha önce Boluspor ve Kırklarelispor'da kiralık olarak forma giymişti.
Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmethan Köse, Fenerbahçe, Samsunspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:05 Kaynak: AA
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