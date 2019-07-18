Ahmethan Köse, Samsunspor'a transfer oldu
2 saat önce
Fenerbahçe, forvet oyuncusu Ahmethan Köse'nin TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor'a transfer olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:05 Kaynak: AA
, forvet oyuncusu Ahmethan Köse
'nin TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor
'a transfer olduğunu açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruda, "Oyuncumuz Ahmethan Köse'nin bonservisi ile Samsunspor'a transferi için anlaşmaya varılmıştır. Ahmethan Köse'ye gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe'de profesyonel kariyerine başlayan 22 yaşındaki futbolcu, daha önce Boluspor
ve Kırklarelispor
'da kiralık olarak forma giymişti.
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