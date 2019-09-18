Ahmetler'e kesintisiz içme suyu

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde eskiyen ve kullanışsız hale gelerek vatandaşa sorun yaratan altyapıları yenilemeye devam ediyor. Bu amaçla MASKİ, Demirci ilçesine bağlı Ahmetler Mahallesi'nde de 600 metre uzunluğunda içme suyu terfi hattı döşedi. İçme Suyu Dairesi Başkanlığınca yapılan iş kapsamında, sürekli arızaya neden olan eski borular değiştirilerek mahalleliye ulaşan suyun kesintisiz olması sağlandı.

"Sorunumuz giderildi"

Ahmetler Mahalle Muhtarı Ercan Özer, "Mahallemizin eski terfi hattı sürekli patlak ve arıza yaptığından bizim için çok sıkıntı oluyordu. Hattın öncelikli kısmı acil olarak değiştirildi ve şuan sorunumuz giderildi. Çalışmaların devamını da bekliyoruz. Cengiz Başkanımıza hizmetlerinden ötürü bizzat da teşekkür etmek isteriz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.