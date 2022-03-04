Belediye personelinden sokak köpeğine işkence - Son Dakika
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Belediye personelinden sokak köpeğine işkence

04.03.2022 23:01

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde bir vatandaş, Ahmetli Belediyesi personelinin sokak köpeğini işkence ederek toplamasını cep telefonuyla görüntüledi.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde bir vatandaş, Ahmetli Belediyesi personelinin sokak köpeğini işkence ederek toplamasını cep telefonuyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası hayvana yapılan işkence ilçede büyük tepkiye neden oldu.

Manisa'da Ahmetli Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerinin, uyuşturucu silah ile bayıltılmaya çalıştıkları sokak köpeğine yaptığı eziyet vatandaşların cep telefonlarının kameralarına yansıdı. Yarı baygın halde sokakta iple sürüklenen köpeğin metrelerce yerde sürüklenmesi büyük tepkiye neden oldu.

Ahmetli Belediyesi'nde görevli zabıta ekiplerinin, birkaç kişiye saldırdığı iddia edilen sokak köpeğini almaya çalışırken yaşattığı eziyetin görüntüleri bir hayvansever vatandaş tarafından an ve an görüntülendi. Hayvansever vatandaş tarafından çekilen görüntülerde zabıta ekiplerinden bir kişi elindeki uyuşturucu tabanca ile sokak köpeğine bayıltmaya çalıştı. Yarı baygın halde yere yığılan sokak köpeğini daha sonra bir belediye işçisi tarafından boğazına geçirilen iple zabıta ekipleriyle birlikte dakikalarca sokak ortasında sürüklenerek götürülmeye çalışıldı. Belediye ekipleri, yolda sürüklenen sokak köpeğinin yarı baygın haldeki çırpınışlarına da aldırış etmedi.

"BİZ ALDIĞIMIZ EMRİ UYGULADIK"

Görüntüleri an ve an kaydeden hayvanseverin, "Elinizdeki ney. Bununla mı uyuşturdunuz" sorusuna zabıta ekibi, "Biz buraya aldığımız emri uygulamaya geldik. Amirim emir veriyor" şeklinde cevap verdi.

Zabıta ekibi ayrıca, sokak köpeğinin birkaç kişiye saldırdığına yönelik gelen şikayetler üzerine alındığını iddia ederken Ahmetli Belediyesinin ise konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

(İHA)

Belediye personelinden sokak köpeğine işkence
Belediye personelinden sokak köpeğine işkence
Belediye personelinden sokak köpeğine işkence
Belediye personelinden sokak köpeğine işkence

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Son dakika haberleri! SOKAK KÖPEĞİNİ SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRDÜ; O ANLAR KAMERADA Son dakika haberleri! SOKAK KÖPEĞİNİ SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRDÜ; O ANLAR KAMERADA

Uyuşturucu, Ahmetli, Zabıta, Manisa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belediye personelinden sokak köpeğine işkence - Son Dakika


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