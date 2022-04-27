Ahmetli'de 119 tarihi sikke ve obje ele geçirildi - Son Dakika
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Ahmetli'de 119 tarihi sikke ve obje ele geçirildi

27.04.2022 23:37
Ahmetli'de 119 tarihi sikke ve obje ele geçirildi

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, 119 tarihi eseri yurt dışına satmak için internet ve sosyal paylaşım sitelerinde müşteri arayışına giren Münir A. (23), polis ve jandarma ekiplerince yakalandı.

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, 119 tarihi eseri yurt dışına satmak için internet ve sosyal paylaşım sitelerinde müşteri arayışına giren Münir A. (23), polis ve jandarma ekiplerince yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yunusemre ilçesinin Merkezefendi Mahallesinde oturan Münir A.'nın, sikke ve çeşitli objelerden oluşan antik dönemlere ait tarihi eserleri satın aldığı bilgisine ulaştı. Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan güvenlik güçleri, Münir A.'nın topladığı bu eserleri yurtdışına satmak amacıyla internet ve sosyal paylaşım sitelerinde müşteri arayışına girdiğini tespit etti. Harekete geçen ekipler saat 14.00 sıralarında şüphelinin oturduğu Güldede Mahallesindeki ardesine operasyon düzenledi.Evin çevresinde polis ve jandarmayı fark eden Münir A., taksi ile kaçmaya çalıştı. Münir A.'nın içerisinde bulunduğu araç, güvenlik güçlerinin takibi sonucu durduruldu. Araçta yapılan aramada Roma, Bizans ve Helenistik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 119 sikke ve çeşitli objelerden oluşan tarihi eserler ele geçirildi. Tarihi eserler, İl Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Münir. A.'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


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Kaçakçılık, Jandarma, Ahmetli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ahmetli'de 119 tarihi sikke ve obje ele geçirildi - Son Dakika


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