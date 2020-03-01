Ahmetli'de karla mücadele çalışmaları - Son Dakika
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Ahmetli'de karla mücadele çalışmaları

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, Ahmetli ilçesinin yüksek yerlerinde etkili olan kar yağışından dolayı vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını gece-gündüz sürdürüyor.

Ahmetli'de karla mücadele çalışmaları, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, Ahmetli ilçesinin yüksek yerlerinde etkili olan kar yağışından dolayı vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını gece-gündüz sürdürüyor.


Manisa'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı, ilimizin yüksek rakımlı ilçeleri ve mahallelerinde etkisini gösterdi. Bu bağlamda vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm ekiplerini seferber eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, Ahmetli'de kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolları açık tutuyor.


Yağışların devam ettiği ve muhtemel yağışların olabileceği bölgelerde ekiplerin hazır durumda olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "İlimiz genelinde şantiyelerimizden dağılımla 10 greyder, 3 loder, 16 kamyon, 3 solüsyon aracı,101 personel ve 18 ekiple ile il genelinde karla mücadele ve tuzlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz 7/24 görev başında" dedi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:42 Kaynak: İHA
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