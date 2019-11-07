Ahmetli'de motosiklet kazası: 1 yaralı
7 saat önce
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde kanala devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:56 Kaynak: AA
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde kanala devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Selahattin Çetin (35) idaresindeki 45 AAY 615 plakalı motosiklet, Alahıdır Mahallesi'nde kanala devrildi.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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