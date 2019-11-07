Son Dakika Haberleri: Ahmetli'de motosiklet kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Ahmetli'de motosiklet kazası: 1 yaralı

Ahmetli'de motosiklet kazası: 1 yaralı

7 saat önce

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde kanala devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Ahmetli'de motosiklet kazası: 1 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde kanala devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selahattin Çetin (35) idaresindeki 45 AAY 615 plakalı motosiklet, Alahıdır Mahallesi'nde kanala devrildi.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Selahattin Çetin, Ahmetli, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:56 Kaynak: AA
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