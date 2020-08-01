Ahmetli'de orman yangını (2) - Son Dakika

Ahmetli'de orman yangını (2)

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORManisa'nın Turgutlu ve Ahmetli sınırında bulunan Akçapınar Mahallesi yakınlarında başlayan orman yangınına 2 uçak, 4 helikopter, 60 arazöz, 5 dozer ve yaklaşık 250 personel ile müdahale edilirken, bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.

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SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Manisa'nın Turgutlu ve Ahmetli sınırında bulunan Akçapınar Mahallesi yakınlarında başlayan orman yangınına 2 uçak, 4 helikopter, 60 arazöz, 5 dozer ve yaklaşık 250 personel ile müdahale edilirken, bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor. Manisa Orman Müdürlüğü ekiplerinin söndürme çalışmalarına rağmen yangında yaklaşık olarak 35 hektarlık alan küle dönerken, İzmir, Denizli, Muğla, Balıkesir, Kütahya ve Aydın Orman Müdürlüğünden gelen ekipler de çalışmalara destek veriyor. Öte yandan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve Ahmetli Kaymakamı Gökay Özkan, Turgutlu Orman Şefliği ekiplerinden yangına ilişkin bilgi aldı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, ekiplerinin yangını söndürebilmek için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi. Yangının çıkış nedeninin henüz belli olmadığını belirten Vali Karadeniz, şunları söyledi: "Turgutlu ve Ahmetli sınırında bulunan Akçapınar Mahallesi'nde bugün akşam 18.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangının çıktığı ilk anda 2 uçak ve 4 helikopter ile müdahale edildi. Şu an yangına hem ilimizden hem de çevre illerden takviye olarak ekipler takviye edildi. Yaklaşık 110 dekarlık, yani 11 hektarlık bir sahada başladı yangın ve daha sonra yayılım gösterdi. Hava karardığı andan itibaren de söndürme çalışmalarına karadan devam ediliyor. İnşallah yarın sabaha kadar yangın kontrol altına alınmış olacak."

Haluk SATIR/MANİSA,


Turgutlu, Ahmetli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 02:58

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ahmetli'de orman yangını (2) - Son Dakika
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