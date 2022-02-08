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Ahmetli'de sobadan sızan gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Ahmetli'de sobadan sızan gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

08.02.2022 11:42
Ahmetli'de sobadan sızan gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kargın Mahallesinde yaşayan Ceyhun Aydın (42), eşi Zuhal Aydın (37) ile çocukları Zekiye Aydın (12) gece kömür sobasını yakıp uyudu.

Sabaha karşı sobadan sızan gazdan zehirlenen aile, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı.

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Ahmetli, Manisa, Kömür, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ahmetli'de sobadan sızan gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahmetli'de sobadan sızan gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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