Ahmetli'de trafik kazası: 4 yaralı
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Manisa'nın Ahmetli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı. Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
Kaza, Ahmetli ilçesine bağlı Alahıdır Mahallesinde sabah erken saatlerde meydana geldi. M.E.E. (24) yönetimindeki 35 R 5399 plakalı otomobil E-96 karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobilde bulunan M.E.E., E.Ş.(27), A.E.(51), G.E.(51) yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA
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