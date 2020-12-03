Ahmetli'deki çalışmaları değerlendirdiler - Son Dakika

Ahmetli'deki çalışmaları değerlendirdiler

03.12.2020 13:18
Ahmetli'deki çalışmaları değerlendirdiler, System.String[]

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan'ı makamında ağırlayarak ilçedeki çalışmalar hakkında istişarede bulundu.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan'ı makamında ağırlayarak ilçedeki çalışmalar hakkında istişarede bulundu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan'ı makamında konuk etti. Yapılan görüşmede MASKİ Genel Müdürlüğünün, Ahmetli ilçesinde hayata geçirdiği ve planlanan projeler hakkında istişarelerde bulunuldu.

"Ahmetli'de önemli çalışmaları hayata geçirdik"

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan'a ziyaretinden ötürü teşekkür ederek, "101 Mahalle Projemiz ile Ahmetli ilçemizin 7 mahallesinde altyapı dönüşümünü gerçekleştirdik. Gökkaya Mahallesinde kanalizasyon ve kısmi yağmur suyu imalatlarımızı tamamlamamızın ardından içme suyu hattı ile içme suyu deposu inşaatına da başladık. Gökkaya Mahallemizde altyapı işinin bitmesine müteakip üstyapı çalışması da yapacağız. İlçe merkezinde döşediğimiz yağmursuyu hattı ve Ahmetli Çayı'ndaki korkuluk imalatımız ile ilçemizde önemli çalışmalar yaptık. 17 ilçemizde hayata geçirdiğimiz çalışmalarla Manisa'mızın her noktasına hizmet götürüyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi. - MANİSA

Ahmetli'deki çalışmaları değerlendirdiler

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Ahmet Alhan, Ahmetli, Manisa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ahmetli'deki çalışmaları değerlendirdiler - Son Dakika


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