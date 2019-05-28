Son Dakika Haberleri: Ahmetli Kelebek Barajı 6 ay içinde tamamlanacak

Ahmetli Kelebek Barajı 6 ay içinde tamamlanacak

11 dakika önce

Devlet Su işleri (DSİ) 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, 24 bin 270 dekar araziyi suyla buluşturacak Ahmetli Kelebek Barajı'nın 6 ay içinde tamamlanacağını bildirdi.

Ahmetli Kelebek Barajı 6 ay içinde tamamlanacak, System.String[]
Devlet Su işleri (DSİ) 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, 24 bin 270 dekar araziyi suyla buluşturacak Ahmetli Kelebek Barajı'nın 6 ay içinde tamamlanacağını bildirdi.
DSİ'den yapılan açıklamada Eker, yüzde 75'i bitirilen proje inşaatının yeni yüklenici firmayla, yaz aylarında hızlanacağını kaydetti.
Barajın gövde dolgusunun ve dolusavak inşaatının devam ettiğini aktaran Eker, "Hedefimiz 6 içinde barajı tamamlayarak kış aylarında su tutmak." ifadelerini kullandı.
60 metre gövde yüksekliğiyle 22 milyon 920 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip Kelebek Barajı sayesinde üreticinin cebine her yıl fazladan 13 milyon lira gireceği ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:18 Kaynak: AA
Ahmetli, Güncel
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