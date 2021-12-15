Ahmetli'nin Çevreci Tesisinin 'Çevre İzin Belgesi' Yenilendi - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde başarılı bir şekilde işlettiği atıksu arıtma tesisleriyle evsel nitelikli atıksuları arıtarak sağlıklı bir şekilde Gediz ve Bakırçay nehirlerine deşarj ediyor. Bu sayede gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir çevre bırakmayı hedefleyen MASKİ Genel Müdürlüğü, ilgili atıksu mevzuatında belirtilen kriterler doğrultusunda hizmet vermeyi sürdürüyor. İl genelinde başarılı bir şekilde işletilen tesislerden biri olan Ahmetli Atıksu Arıtma Tesisinin çevre izin belgesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan incelemelerin ardından 5 yıllığına yenilendi.

Çalışmalar özverili bir şekilde sürdürülüyor

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşanılabilir Manisa bırakma vizyonu doğrultusunda il genelinde 19 atıksu arıtma tesisini başarılı bir şekilde işlettiklerinin altını çizdi. Çevik, "Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığımızın çevreye duyarlılığı, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki hassasiyeti ve özverili çalışmaları sayesinde Ahmetli Atıksu Arıtma Tesisimiz başarılı bir şekilde işletilmektedir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin tesisimizde yaptıkları incelemenin ardından Ahmetli Atıksu Atırma Tesisimizin çevre izin belgesi yenilendi" açıklamasında bulundu.