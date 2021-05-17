Ahmetli-Yaraşlı yolu güvenli hale getirildi - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli-Yaraşlı yolu ile şantiye yolu kavşağındaki yabani otların aşırı uzamasından kaynaklı görüş açısının düşmesi ve trafik güvenliği için tehlike oluşturması nedeniyle bölgede ot temizliği yaptı. Kısa sürede tamamlanan çalışmanın ardından yoldaki trafik akışı güvenli hale getirildi.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ahmetli-Yaraşlı yolu ile şantiye yolu kavşağındaki yabani otların aşırı uzamasından kaynaklı görüş açısının düşmesi ve trafik güvenliği için tehlike oluşturması nedeniyle bölgede ot temizliği yaptı. Çalışmalar kısa süre içinde tamamlanırken, yol trafik açısından güvenli hale getirildi. Ahmetli sakinleri ve yolu kullanan sürücüler, çalışma nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.