Son Dakika Haberleri: Ahmetli'ye Yeni Hizmetler Kazandırılacak

Ahmetli'ye Yeni Hizmetler Kazandırılacak

2 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan ve belediye meclis üyelerini konuk etti.

Ahmetli'ye Yeni Hizmetler Kazandırılacak, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan ve belediye meclis üyelerini konuk etti. Göreve tekrardan seçilmelerinden dolayı birbirlerini tebrik eden Başkan Ergün ve Başkan Alhan, önümüzdeki süreçte birlik ve beraberlik içerisinde çok daha güzel hizmetlerin Ahmetli'ye kazandırılacağını belirtti.

31 Mart'ta gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinde Ahmetli Belediye Başkanlığı görevine tekrardan seçilen Ahmet Alhan, belediye meclis üyeleriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü'nün de yer aldığı ziyarette Başkan Alhan, Belediye Meclis üyelerini tek tek tanıttı. Ziyarette Başkan Ergün ve Başkan Alhan birbirlerini tebrik ederek yeni dönemde başarılar diledi. Geride kalan 5 yıllık süreçte Ahmetli'de gerçekleştirilen çalışmaların da değerlendirildiği ziyarette konuşan Başkan Ergün ve Başkan Alhan, önümüzdeki 5 yıllık süreçte birlik ve beraberlik içerisinde çok daha güzel hizmetlerin Ahmetli'ye kazandırılacağını belirtti. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:53 Kaynak: İHA
Ahmet Alhan, Cengiz Ergün, Manisa, Ahmetli, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir İçin Sarı Alarm! Meteoroloji Tarih Verip Uyardı Ölen Babasından Kalan Miras, Talihsiz Vatandaşı İsyan Ettirdi Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 2 TL Olarak Belirlenmiştir Kazada Öldüğü Sanılan Kadını, Kocası Suda Boğarak Öldürmüş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 18:56:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahmetli'ye Yeni Hizmetler Kazandırılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]