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Ahmetlili Muhtarlardan Başkan Ergün'e Teşekkür - Son Dakika

Ahmetlili Muhtarlardan Başkan Ergün'e Teşekkür

17.11.2021 08:19
Ahmetlili Muhtarlardan Başkan Ergün'e Teşekkür

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Ahmetli ilçesinde Yaraşlı, Karaköy, Seydiköy, Zafer, Dereköy ve Barbaros mahallelerini ziyaret ederek, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Muhtarlar, mahallelerinde yapılan hizmetler nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Ahmetli ilçesinde Yaraşlı Mahallesi Muhtarı Ziya Karamuk, Karaköy Mahallesi Muhtarı Abdullah Adıgüzel, Seydiköy Mahallesi Muhtarı Nasuh Yılmaz, Zafer Mahallesi Muhtarı Uğur Doğan, Dereköy Mahallesi Muhtarı Ramazan Kozan ve Barbaros Mahallesi Muhtarı Erol Aslan'ı ziyaret etti. Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci ve Ahmetli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Nilhan Kılınç, muhtarlarla mahallelerinde bir araya gelerek, yapılan hizmetleri ve mevcut talepleri görüştü. Muhtarlar, mahallelerinde yapılan hizmetler nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ve selamlarını iletti. Ziyaret, muhtarlara Başkan Ergün'ün göndermiş olduğu hediyelerin takdim edilmesiyle son buldu.

Ahmetlili Muhtarlardan Başkan Ergün'e Teşekkür

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Muhtarlık, Ahmetli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ahmetlili Muhtarlardan Başkan Ergün'e Teşekkür - Son Dakika


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