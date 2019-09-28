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Ahşaba olan hobisi iş sahibi yaptı

4 dakika önce

Ahşaba olan hobisi iş sahibi yaptıVAN - Van merkez İpekyolu ilçesinde yaşayan Melik Yıldırım isimli genç, ahşaba olan ilgisinden dolayı kendisine küçük bir atölye kurdu.

Ahşaba olan hobisi iş sahibi yaptı

VAN - Van merkez İpekyolu ilçesinde yaşayan Melik Yıldırım isimli genç, ahşaba olan ilgisinden dolayı kendisine küçük bir atölye kurdu.

İpekyolu ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Melik Yıldırım, çocuk yaşlarda ahşaptan sanat ürünlerine ilgi duymaya başladı. Babasından öğrendiği sanatı geliştirmek isteyen Yıldırım, arkadaşıyla bir araya gelerek atölye kurma kararı aldı. İlk etapta yaşadıkları mahallede atölye kuran Yıldırım, burada yaptıkları çalışmaların beğenilmesiyle iş yerini kent merkezine taşıdı. Kent merkezinde kendisine atölye ve hemen yanında satış alanı oluşturan Yıldırım, emek vererek ortaya çıkardıkları ahşap çalışmalarını sergiledi.

İHA muhabirine konuşan ahşap sanatçısı Melik Yıldırım, çocuk yaşlarda ahşap işlerine ilgi duyduğunu belirtti. Bu ilginin ileriki yaşlarında arttığını ve arkadaşıyla birlikte bir atölye kurduğunu ifade eden Yıldırım, "Kurduğumuz atölyede üzerinde çalıştığımız ahşap sanat konusunda kendimi geliştirmeyi amaçlıyorum. Hobi olarak başlamıştık ama kendimize satış için iş yeri de açtık. Ahşap ürünleriyle uğramak insana rahatlık veriyor" dedi.

"Çalışmalarımızı görenler, 'tahta parçası' diyordu"

Mesleğe yeni başladıkları ilk zamanlarda ahşaptan ortaya çıkardıkları ürünleri görenlerin önemsemediğini ama kendilerini geliştirince bu kişilerin ilgi duymaya başladığını dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sanata ilk başladığımız zamanlarda ortaya çıkarılan çalışmalarımızı görenler, 'tahta parçası' diyordu. Ancak kendimizi geliştirip daha güzel parçalar çıkardıkça ilgi artmaya başladı. Yeni ürünlerimizi gören bazı sanatkar da iş yerimize geldiler. İnsanlar başkasının emri altında çalışacağına kendi işini kurmasını isterim. Böyle olunca kendilerine olan özgüven de artmış oluyor."

Ahşaba olan hobisi iş sahibi yaptı

İpekyolu, Van, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:10 Kaynak: İHA
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