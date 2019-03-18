Ahşabı Kıl Testeresiyle Dantel Gibi İşliyor

ÖMER URAL - Tekirdağ
'da yaşayan 65 yaşındaki emekli öğretmen Tevfik Talaşmanlı'nın çocukluğundan bu yana sürdürdüğü hobisini geliştirerek kıl testereyle dantel gibi işlediği ahşaplar hayran bırakıyor.
Eski Cami - Orta Cami Mahallesindeki Yorgancıoğlu Pasajındaki atölyesinde günün büyük bölümünü geçiren Talaşmanlı, kayın, ardıç ve kavak kontrplak parçalarını elinden hiç indirmediği kıl testeresi ile dantel gibi işliyor.
Tevfik Talaşmanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada,oymacılıkla küçük yaşlardan beri ilgilendiği, öğretmen olduktan sonra da bu işten kopamadığını anlattı.
Emekli olduktan sonra çocukluğundan bu yana sürdürdüğü naht sanatını daha da geliştirdiğini anlatan Talaşmanlı, "Kendime bir atölye aramaya başladım. Arkadaşlar aracılığıyla da sekiz metrekarelik buradaki atölyeyi tuttum. Kıl testeresi ile oyma yaparken tarihten gelen motiflere bakıyorum. Türk İslam tarihinden Orta Asya
'dan gelen motiflerle çalışıyorum. Yontunca huzurlu oluyorum mutlu oluyorum. Buraya gelenler güzel iltifatlarda bulunuyorlar ben de bunları duyunca mutlu oluyorum" dedi.
"Evimizin ve atölyemin ihtiyaçlarını karşılıyorum"
Talaşmalı, çalışırken kendini mutlu hissettiğini, zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını, bazen yemek yemeyi bile unuttuğunu aktardı.
Atölyesinde Türk-İslam tarihinden Orta Asya'dan gelen motifler üzerine çalıştığını ifade eden Talaşmalı, konuşmasına şöyle devam etti:
"Kıl testeresi ile oyma yaparken tarihten gelen motiflere bakıyorum. Naht işlemeleri, avizeler, mücevher kutuları, duvar aplikleri süs eşyaları, hediyelik eşyalar, peçetelikler akla gelebilecek yani tahtadan yapılabilecek her şeyi yapıyorum. Çok büyük bir ekonomik beklentim yok. Evimizin ve atölyemin ihtiyaçlarını karşılıyorum. Bu da bana yetiyor."