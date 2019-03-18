Son Dakika Haberleri: Ahşabı Kıl Testeresiyle Dantel Gibi İşliyor

Ahşabı Kıl Testeresiyle Dantel Gibi İşliyor

42 dakika önce

Tekirdağ'da yaşayan 65 yaşındaki emekli öğretmen Tevfik Talaşmanlı'nın çocukluğundan bu yana sürdürdüğü hobisini geliştirerek kıl testereyle dantel gibi işlediği ahşaplar hayran bırakıyor.

Ahşabı Kıl Testeresiyle Dantel Gibi İşliyor, System.String[]
ÖMER URAL - Tekirdağ'da yaşayan 65 yaşındaki emekli öğretmen Tevfik Talaşmanlı'nın çocukluğundan bu yana sürdürdüğü hobisini geliştirerek kıl testereyle dantel gibi işlediği ahşaplar hayran bırakıyor.

Eski Cami - Orta Cami Mahallesindeki Yorgancıoğlu Pasajındaki atölyesinde günün büyük bölümünü geçiren Talaşmanlı, kayın, ardıç ve kavak kontrplak parçalarını elinden hiç indirmediği kıl testeresi ile dantel gibi işliyor.

Tevfik Talaşmanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada,oymacılıkla küçük yaşlardan beri ilgilendiği, öğretmen olduktan sonra da bu işten kopamadığını anlattı.

Emekli olduktan sonra çocukluğundan bu yana sürdürdüğü naht sanatını daha da geliştirdiğini anlatan Talaşmanlı, "Kendime bir atölye aramaya başladım. Arkadaşlar aracılığıyla da sekiz metrekarelik buradaki atölyeyi tuttum. Kıl testeresi ile oyma yaparken tarihten gelen motiflere bakıyorum. Türk İslam tarihinden Orta Asya'dan gelen motiflerle çalışıyorum. Yontunca huzurlu oluyorum mutlu oluyorum. Buraya gelenler güzel iltifatlarda bulunuyorlar ben de bunları duyunca mutlu oluyorum" dedi.

"Evimizin ve atölyemin ihtiyaçlarını karşılıyorum"

Talaşmalı, çalışırken kendini mutlu hissettiğini, zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını, bazen yemek yemeyi bile unuttuğunu aktardı.

Atölyesinde Türk-İslam tarihinden Orta Asya'dan gelen motifler üzerine çalıştığını ifade eden Talaşmalı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kıl testeresi ile oyma yaparken tarihten gelen motiflere bakıyorum. Naht işlemeleri, avizeler, mücevher kutuları, duvar aplikleri süs eşyaları, hediyelik eşyalar, peçetelikler akla gelebilecek yani tahtadan yapılabilecek her şeyi yapıyorum. Çok büyük bir ekonomik beklentim yok. Evimizin ve atölyemin ihtiyaçlarını karşılıyorum. Bu da bana yetiyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:08 Kaynak: AA

Asya, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tutuklu Bombacı, Teröristbaşı Öcalan İçin İntihar mı Etti? Cezaevinden Açıklama Geldi Emeklilerin Talebi Kabul Görürse En Düşük Maaş 2 Bin 20 Lira Olacak Papağana İşkence Uygulayan Murat Özdemir, Acun Ilıcalı'dan Özür Diledi Erdoğan'ın Sağ Kolu Olan Şehit Erol Olçok'un Eşi: Şehitleri Kaça Sattınız?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 11:50:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahşabı Kıl Testeresiyle Dantel Gibi İşliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]