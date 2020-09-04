Ahşabı yakarak sanata dönüştürüyor - Son Dakika

Ahşabı yakarak sanata dönüştürüyor

ERZURUM - Erzurumlu ahşap yakma sanatçısı Canip Cihangir, Palandöken Belediyesi bünyesinde hem kursiyerlere sanat öğretiyor hem de birbirinden güzel el sanatları ile görenleri büyülüyor.

Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdüren ahşap yakma sanatı ustası Canip Cihangir, bu işi yapan son temsilcilerden. Yıllar önce hobi olarak başladığı sanatı deneme yanılma yöntemi ile geliştiren Cihangir için bu sanat ekmek kapısı oldu. Ahşap yakma sanatı ustası Canip Cihangir, "Erzurum Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü mezunuyum. Erzurum Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi bünyesinde Halk Eğitim destekli ahşap yakma kursları veriyorum. Bunun yanında filografi ve ahşap oyma gibi çok amaçlı kurslarda veriyoruz. En büyük arzumuz gençlerimizin ve özellikle yetişkinlerimizin kahve köşelerinden uzaklaşıp bu gibi yerlere gelerek el becerilerini geliştirmeleri ve meslek öğrenmeleri çabasındayız. Bunlar öyle meslekler ki yapılmazsa bir sonraki nesle aktaracak bir şey kalmıyor ve zaman içerisinde kaybolmaya yüz tutan meslek gurubu arasına giriyor. Ankara'dan bu tarafa bu mesleği yapan tek sanatçıyım. Bu öyle bir meslek ki her objeden sanatı yapamıyorsunuz. Özellikle ahşap kontrplak üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Portre ve resimde farklı ağaç kullanmak daha avantajlıdır. Yapılacak objeyi önce çiziyoruz sonra yakma işlemi yapıyoruz. Yaptığımız sanat Türk kültüründe bulunuyor. Birilerine bu mesleği öğretmek çabası içerisindeyiz. Erzurum isminin öne çıkması çabası içerisindeyiz" dedi.

Ahşap yakma sanatının öncelikli olarak sabır isteyen bir çalışma olduğunu dile getiren Cihangir, "Ahşap yakma işinde hata yapılırsa, o hatayı silme şansınız yoktur. Öncelikli olarak bu işle uğraşan kişilerin el becerileri gelişmiş olmalı, çünkü bu öyle bir sanat ki, ahşabı yakmaya başladığınız an artık geri dönüşü olmayan bir yola girmiş gibi olursunuz, yani hata yapma şansınız yoktur" dedi.

Atölyesinde çalışmaları devam ettiren Canip Cihangir, öğrenci ve çırak gelmemesi ile bu sanatın unutulan meslek grubu arasına girmesinden üzüntü duyduğunu belirtti.