Son Dakika Haberleri: Ahşap Atölyesinde Çıkan Yangın Korkuttu

Ahşap Atölyesinde Çıkan Yangın Korkuttu

22 dakika önce

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ahşap üretim atölyesinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Ahşap Atölyesinde Çıkan Yangın Korkuttu, System.String[]
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ahşap üretim atölyesinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Saray ilçesi Sefaalan Mahallesi'nde bulunan bir ahşap atölyesinde akşam saat 18.00 sıralarında bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve iş makinelerinin uzun uğraşları sonucu etraftaki evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında iş yeri tamamen küle dönerken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Soğutma çalışmalarının sabah saatlerine kadar sürdüğü olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:49 Kaynak: İHA

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