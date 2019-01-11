Ahşap Atölyesinde Çıkan Yangın Korkuttu
22 dakika önce
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ahşap üretim atölyesinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.
Tekirdağ
'ın Saray
ilçesinde ahşap üretim atölyesinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.
Saray ilçesi Sefaalan Mahallesi'nde bulunan bir ahşap atölyesinde akşam saat 18.00 sıralarında bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye
ekipleri ve iş makinelerinin uzun uğraşları sonucu etraftaki evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında iş yeri tamamen küle dönerken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Soğutma çalışmalarının sabah saatlerine kadar sürdüğü olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:49 Kaynak: İHA
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