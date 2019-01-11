Ahşap Atölyesinde Çıkan Yangın Korkuttu
2 saat önce
Ahşap atölyesinde çıkan yangın korkuttuTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray İlçesinde ahşap üretim atölyesinde yangın çıktı.
Ahşap atölyesinde çıkan yangın korkuttu
TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'ın Saray
İlçesinde ahşap üretim atölyesinde yangın çıktı. Atölyeden geriye kül yığını kaldı.
Olay, Saray ilçesi Sefaalan Mahallesinde bulunan bir ahşap atölyesinde meydana geldi. Akşam saat 18.00 sıralarında bilinmeyen bir sebepten ahşap atölyesinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve İtfaiye
sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve iş makinalarının uzun uğraşları sonucu etrafta ki evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında işyeri tamamen küle dönerken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Soğutma çalışmalarının sabah saatlarine kadar sürdüğü olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:08 Kaynak: İHA
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