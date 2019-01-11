Son Dakika Haberleri: Ahşap Atölyesinde Çıkan Yangın Korkuttu

Ahşap Atölyesinde Çıkan Yangın Korkuttu

2 saat önce

Ahşap atölyesinde çıkan yangın korkuttuTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray İlçesinde ahşap üretim atölyesinde yangın çıktı.

Ahşap atölyesinde çıkan yangın korkuttu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray İlçesinde ahşap üretim atölyesinde yangın çıktı. Atölyeden geriye kül yığını kaldı.
Olay, Saray ilçesi Sefaalan Mahallesinde bulunan bir ahşap atölyesinde meydana geldi. Akşam saat 18.00 sıralarında bilinmeyen bir sebepten ahşap atölyesinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve İtfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve iş makinalarının uzun uğraşları sonucu etrafta ki evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında işyeri tamamen küle dönerken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Soğutma çalışmalarının sabah saatlarine kadar sürdüğü olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:08 Kaynak: İHA

İtfaiye, Tekirdağ, Saray, 3. Sayfa
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