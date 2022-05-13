Ahşap baraka alev topuna döndü - Son Dakika
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Ahşap baraka alev topuna döndü

13.05.2022 17:09

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde madde bağımlılarının uğrak yeri haline gelen ahşap ev alev alev yandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde madde bağımlılarının uğrak yeri haline gelen ahşap ev alev alev yandı.

Olay, Yeşiltepe Mahallesi Batı Caddesi üzerinde meydana geldi. Kullanılmayan ahşap metruk ev, bilinmeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Olayda yaralanan olmazken, yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası metruk ev küle döndü.

Öte yandan Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Hüseyin Doğru, madde bağımlılarının girip çıktığı metruk evle ilgili mahalle sakinlerinin rahatsızlık duyduğunu kullanılmayan bu yapıların da yıkılması için gerekli girişimlerde bulunduğunu söyledi.,

(Hüseyin Tayyar - İHA)

Ahşap baraka alev topuna döndü
Ahşap baraka alev topuna döndü
Ahşap baraka alev topuna döndü
Ahşap baraka alev topuna döndü
Ahşap baraka alev topuna döndü
Ahşap baraka alev topuna döndü

YORUMLAR
500
Madde bağımlıları tarafından yakıldığı düşünülen ahşap bina, alev alev yandı Madde bağımlıları tarafından yakıldığı düşünülen ahşap bina, alev alev yandı Baraka yangınında 1 kişi yaşamını yitirdi Baraka yangınında 1 kişi yaşamını yitirdi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ahşap baraka alev topuna döndü - Son Dakika


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