Son Dakika Haberleri: Ahşap Baraka Alevlere Teslim Oldu, Mahalleli Panik Yaşadı

Ahşap Baraka Alevlere Teslim Oldu, Mahalleli Panik Yaşadı

1 saat önce

Avcılar'da iki katlı baraka bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.

Ahşap Baraka Alevlere Teslim Oldu, Mahalleli Panik Yaşadı, System.String[]
Avcılar'da iki katlı baraka bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken mahallede panik yaşandı.

Yangın akşam saatlerinde Avcılar Firuzköy Aziz Caddesinde bulunan iki katlı ahşap barakada meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Alevlerin yükseldiği caddede vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken vatandaşlar da rahat nefes aldı. Diğer iş ve meskenlere sirayet etmesi engellenen yangın sonrası baraka kullanılmaz hale geldi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:23 Kaynak: İHA

İtfaiye, Avcılar, 3. Sayfa
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