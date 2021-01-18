Ahşap bina alevlere teslim oldu - Son Dakika

- Ahşap bina alevlere teslim oldu.

Elektrik sobasından çıkan yangında iki katlı ahşap bina kullanılamaz hale geldi.

İSTANBUL - Sabah erken saatlerde elektrik sobasından çıktığı düşünülen yangında mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. İki katlı ahşap bina alevlere teslim oldu. Çıkan yangında ölü ya da yaralı bulunmazken alevlere teslim olan ahşap binanın yanındaki diğer bina sakinleri büyük panik yaşadı.

Olay sabah saat 7 sıralarında kartal soğanlıkta bulunan yaprak sokakta gerçekleşti. İki katlı ahşap bina elektrik sobasının açık unutulması ile alevlere teslim oldu. Sabah erken saatlerde meydana gelen yangında camiye gitmek için evinden çıkan vatandaşın ahşap binadan çıkan dumanları görüp yan binadaki vatandaşları uyarması ile fark ediliyor. Hemen itfaiyeyi haber veren vatandaşlar yangının çevre binalara sıçramaması için korku ve endişe itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini izledi. Çıkan yangında ölü bulunmazken yangın esnasından biri yabancı uyruklu iki kişi kendi imkanları ile evden çıkmış olay yerine itfaiyenin dışında polis ve zabıta ekiplerine sevk edilirken yangının elektrik sobasından çıktığı düşünülüyor.

OLAY TANIĞI İbrahim Başık, " Bina tutuşmuştu arka taraftan gidip kapıya vurdum içerde iki tane insan ve köpekler vardı uyandırdık. İtfaiye telefon ettik gelip söndürdüler. Sabah namaza gidenler benim kapıma vurdular bende namazdaydım selam verip çıktım baktık bina yanıyor itfaiyeye telefon ettik. geldiler arkadan iki kişi yanan evden çıkardık " dedi.