Ahşap Doğrama Montaj Elemanı Kursu başladı - Son Dakika

Ahşap Doğrama Montaj Elemanı Kursu başladı

07.12.2020 17:21
Ahşap Doğrama Montaj Elemanı Kursu başladı, System.String[]

Karabük'ün Yenice ilçesinde Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında nitelikli eleman yetiştirmek için açılan Ahşap Doğrama Montaj Elemanı Kursu başladı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında nitelikli eleman yetiştirmek için açılan Ahşap Doğrama Montaj Elemanı Kursu başladı.

İŞKUR, pandemi sürecinde Covid-19 nedeni ile başvuru yapan işverenlerin çalışanlarına gelir desteği sağlamakla birlikte, işverenlerle yapılan protokollerle meslek edindirmeye yönelik gerçekleştirdiği kurs ve programlara aralıksız devam ediyor.

MEGİP kapsamında Karabük İŞKUR İl Müdürlüğü, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ile Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde nitelikli eleman yetiştirilmesi için açılan Ahşap Doğrama Montaj Elemanı Kursu Yenice Kaymakamı Yasin Erdem'in katılımları ile başladı.

Karagül Kereste işyerinde 12 kişi ve yüzde 50 istihdam taahhütlü kurs programının açılışında konuşan Kaymakam Yasin Erdem ilçede öncü sektör ahşap sanayinin yörenin büyük ölçüde gelir kaynağı olduğunu, ilçeye yapılan yeni yatırımların kendisini heyecanlandırdığını belirtti.

Devletin de işverenlere istihdam ve üretim konusunda teşviklerinin devam ettiğini ifade eden Erdem, "İlçenin orman zenginliğinin, turizm ve ilçenin tanıtımına katkısının yanında istihdam alanında da ahşap sanayi imalatının yeni yatırımlarla canlanmasını bekliyoruz. İstihdama giren vatandaşlarımız, hem aile ekonomilerine hem ilçemiz ve ilimiz ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamış olacak. İşyerinde eğitim programlarına katılan kursiyerler günlük 89.90 TL cep harçlığı alacak, aynı zamanda iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri de İŞKUR tarafından karşılanacak. İşbaşı yapan çalışanlara, işyerinde ilave istihdam sonrasında sigorta primi desteğinden yararlanma imkanı da sunulacak" dedi.

İŞKUR Müdürü Mustafa Çalış, "Yenice ilçemizin yöre işverenlerine İŞKUR'un nitelikli eleman yetiştirme desteği de devam etmektedir. Eğitim ve kurslara ara verilmekle birlikte istihdam garantili kurslarda bir kısıtlama olmadığından geçen hafta 25, bugünde 12 kişilik kursun yanında 12+12+20+7 kişilik işbaşı eğitim programının hafta içi açılarak mesleki eğitimle durmaksızın devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Ahşap Doğrama Montaj Elemanı Kursu başladı
Ahşap Doğrama Montaj Elemanı Kursu başladı
Ahşap Doğrama Montaj Elemanı Kursu başladı

İstihdam, Karabük, Yenice, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ahşap Doğrama Montaj Elemanı Kursu başladı - Son Dakika


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