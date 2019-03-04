Son Dakika Haberleri: Ahşap Ev Alev Alev Yandı

Ahşap Ev Alev Alev Yandı

12 dakika önce

Düzce'de ahşap ev çıkan yangında alev alev yandı.

Ahşap Ev Alev Alev Yandı, System.String[]
Düzce'de ahşap ev çıkan yangında alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'de Erdal Öztürk'e ait fındık bahçesinin içindeki tek katlı ahşap binada elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. Çevreden geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev büyük hasar görürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:59 Kaynak: İHA

Yeni Mahalle, Erdal Öztürk, Düzce, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankara Hamamönünde Korkutan Yangın! Çok Sayıda İş Yeri Kül Oldu Düğüne Gelen Kişiye Yaya Geçidinde Araba Çarptı

Cami Misafirhanesinde İçki ve Oksijenli Su İçen 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Görme Yetisini Kaybetti İtirafçı Kurmay Yarbay Bülent Sevindik: Meydanlara Çıkanlara Destek Veriliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 00:11:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahşap Ev Alev Alev Yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]