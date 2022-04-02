Ahşap ev alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ahşap ev alev alev yandı

02.04.2022 19:00
Ahşap ev alev alev yandı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde çıkan yangında adeta alev topuna dönen ev, ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından söndürüldü.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde çıkan yangında adeta alev topuna dönen ev, ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Cumayeri ilçesine bağlı Taşlık köyünde F.A.'ya ait evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Ahşap ev bir anda alev topuna dönünce bölgeye Cumayeri Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, evden yükselen alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası evde büyük çapta maddi hasar oluştu. - DÜZCE

Ahşap ev alev alev yandı
Ahşap ev alev alev yandı
Ahşap ev alev alev yandı
Ahşap ev alev alev yandı
Ahşap ev alev alev yandı

YORUMLAR
500
Binanın çatısındaki izolasyon malzemeleri tutuştu: 2 yaralı Binanın çatısındaki izolasyon malzemeleri tutuştu: 2 yaralı Düzce'de apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi Düzce'de apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Cumayeri, Yangın, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ahşap ev alev alev yandı - Son Dakika


Son Dakika
18:55 Kayserispor'u mağlup eden Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi korkulan yaşanmadı!
18:42 Üzerine benzin döken şahıs herkesin gözü önünde kendini çakmakla ateşe verdi! O anlar kameralara yansıdı
18:17 Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-0'lık skorla yendi!
17:55 Dünden beri aranıyordu! Hakkari'de çaya düşen asker bulundu
17:53 4 yaşındaki çocuk yanlışlıkla KADES uygulamasına bastı! Polis ekipleri hiç vakit kaybetmedi!
17:49 Şaşkına çeviren olay! Yılın golünü atan İrfan Can'a top toplayıcı çocuktan gündem olan hareket
17:37 Vatandaş indirim beklerken zamla karşılaştı! İşte marketlerin KDV fırsatçılığı
17:31 Erdoğan'dan fırsatçılık yapanlara ağır sözler: Vicdansızlık yapanlara göz açtırmayacağız
17:29 Süper Lig'de oynanan tüm karşılaşmaların geçersiz sayılma riski var! İşte ayrıntılar
17:09 Şap hastalığı sebebiyle 7 mahalle karantinaya alındı! En büyük belirti halsizlik ve ağızda yara
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 19:15:19. #1.12#
SON DAKİKA: Ahşap ev alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement