Ahşap ev alevlere teslim oldu - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı ahşap ev alev alev yandı. Yangın korku ve paniğe sebep olurken, alevlere uykuda yakalanan aileyi komşuları kurtardı.



Edinilen bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi Refah Sokak'ta Zeki A.'ya ait 2 katlı ahşap evin üst katından sabah saatlerinde dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede evi alevler sardı. Alt katta yatan ev halkını yangını gören komşuları uyandırarak dışarıya çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekipler alev topuna dönen ahşap evi 1 saatlik müdahalenin ardından söndürdü. İki katlı ahşap ev kullanılamaz hale gelirken, mahalle sakinleri ise sokağa döküldü. Dumandan etkilenen 1 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Yangının çıkış sebebinin tespiti için itfaiye ve polis ekipleri inceleme başlattı. - BURSA